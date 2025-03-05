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Найпотужніший та найдорожчий: Harley-Davidson представив байк за 110 тисяч доларів

Середа 05 березня 2025 16:22
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Найпотужніший та найдорожчий: Harley-Davidson представив байк за 110 тисяч доларів Фото: Harley-Davidson представив байк за 110 тисяч доларів (h-dmediakit.com)
Автор: Константин Широкун

Виробник мотоциклів представив найпотужніший серійний Harley-Davidson під назвою CVO Road Glide RR. Новинка оснащена двигуном Screamin' Eagle 131, що розвиває 155 кінських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу Harley-Davidson.

Двигун V-twin об'ємом 2,2 літра отримав більш продуктивний масляний насос та збільшені корпуси дросельних заслінок порівняно з попередником. Вихлопна система на мотоциклі титанова, виробництва Akrapovič, з теплозахисним кожухом із вуглепластику та легалізацією по шуму та викидам у 50 штатах США.

Найпотужніший та найдорожчий: Harley-Davidson представив байк за 110 тисяч доларів

З алюмінію виготовили зчеплення і маятник підвіски, доповнений двома амортизаторами Öhlins. Гальма теж не зовсім звичайні: супорти Brembo GP4-RX – це дорожній варіант механізмів, близьких до супортів для MotoGP, а ротори T-Drive створені для Чемпіонату світу з супербайка.

Широке застосування композитів знизило масу мотоцикла майже на 23 кілограми. Дорожній просвіт став більшим на 51 міліметр, що дозволяє сильніше завалювати CVO Road Glide RR у поворотах.

Найпотужніший та найдорожчий: Harley-Davidson представив байк за 110 тисяч доларів

У оснащення турера входить мультимедіа на Skyline OS з дисплеєм діагоналлю 12,3 дюйми, мотогарнітура Cardo Packtalk Edge та преміальна аудіосистема Rockford Fosgate Stage III з чотириканальним 500-ватним підсилювачем. Harley-Davidson CVO Road Glide RR випустять тиражем 131 екземпляр. Ціна – 110 тисяч доларів.

Найпотужніший та найдорожчий: Harley-Davidson представив байк за 110 тисяч доларів

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