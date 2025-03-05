Самый мощный и дорогой: Harley-Davidson представил байк за 110 тысяч долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Harley-Davidson.

Двигатель V-twin объемом 2,2 литра получил более производительный масляный насос и увеличенные корпуса дроссельных заслонок по сравнению с предшественником. Выхлопная система на мотоцикле титановая, производства Akrapovič, с теплозащитным кожухом из углепластика и легализацией по шуму и выбросам в 50 штатах США.

Из алюминия изготовили сцепление и маятник подвески, дополненный двумя амортизаторами Öhlins. Тормоза тоже не совсем обычные: суппорты Brembo GP4-RX - это дорожный вариант механизмов, близких к суппортам для MotoGP, а роторы T-Drive созданы для Чемпионата мира по супербайку.

Широкое применение композитов снизило массу мотоцикла почти на 23 килограмма. Дорожный просвет стал больше на 51 миллиметр, что позволяет сильнее заваливать CVO Road Glide RR в поворотах.

В оснащение турера входит мультимедиа на Skyline OS с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, мотогарнитура Cardo Packtalk Edge и премиальная аудиосистема Rockford Fosgate Stage III с четырехканальным 500-ваттным усилителем. Harley-Davidson CVO Road Glide RR выпустят тиражом 131 экземпляр. Цена - 110 тысяч долларов.