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Самый мощный и дорогой: Harley-Davidson представил байк за 110 тысяч долларов

Среда 05 марта 2025 16:22
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Самый мощный и дорогой: Harley-Davidson представил байк за 110 тысяч долларов Фото: Harley-Davidson представил байк за 110 тысяч долларов (h-dmediakit.com)
Автор: Константин Широкун

Производитель мотоциклов представил самый мощный серийный Harley-Davidson под названием CVO Road Glide RR. Новинка оснащена двигателем Screamin' Eagle 131, развивающим 155 лошадиных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Harley-Davidson.

Двигатель V-twin объемом 2,2 литра получил более производительный масляный насос и увеличенные корпуса дроссельных заслонок по сравнению с предшественником. Выхлопная система на мотоцикле титановая, производства Akrapovič, с теплозащитным кожухом из углепластика и легализацией по шуму и выбросам в 50 штатах США.

Самый мощный и дорогой: Harley-Davidson представил байк за 110 тысяч долларов

Из алюминия изготовили сцепление и маятник подвески, дополненный двумя амортизаторами Öhlins. Тормоза тоже не совсем обычные: суппорты Brembo GP4-RX - это дорожный вариант механизмов, близких к суппортам для MotoGP, а роторы T-Drive созданы для Чемпионата мира по супербайку.

Широкое применение композитов снизило массу мотоцикла почти на 23 килограмма. Дорожный просвет стал больше на 51 миллиметр, что позволяет сильнее заваливать CVO Road Glide RR в поворотах.

Самый мощный и дорогой: Harley-Davidson представил байк за 110 тысяч долларов

В оснащение турера входит мультимедиа на Skyline OS с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, мотогарнитура Cardo Packtalk Edge и премиальная аудиосистема Rockford Fosgate Stage III с четырехканальным 500-ваттным усилителем. Harley-Davidson CVO Road Glide RR выпустят тиражом 131 экземпляр. Цена - 110 тысяч долларов.

Самый мощный и дорогой: Harley-Davidson представил байк за 110 тысяч долларов

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