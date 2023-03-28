Найпоширеніший безпілотник. Стало відомо, скільки російських "Орланів" збили в Україні

За словами Ігната, загалом БПЛА тактичного рівня та квадрокоптери зараз стали "видатковим матеріалом".

Речник також оцінив потенціал повітряних сил РФ та сказав, що вороже угруповання літаків, які атакують Україну з кількох десятків летовищ, кількісно не зменшилося, але зменшилося якісно завдяки знищенню багатьох сучасних літаків. Водночас він зауважив, що на території країни-агресора триває виробництво.

"Наші пілоти вичавлюють неможливе з радянської техніки, протистоять (окупантам - ред.), намагаються збивати ракети та "шахеди", які летять при російських терористичних атаках. Але краще б це робилося з гарного сучасного багатоцільового літака", - додав Ігнат.

Нагадаємо, днями президент України також наголосив на необхідності сучасних літаків.

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