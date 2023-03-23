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Зеленський про Міги для України: дякуємо, але ми потребуємо сучасніших літаків

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Україна, Четвер 23 березня 2023 20:56
Зеленський про Міги для України: дякуємо, але ми потребуємо сучасніших літаків Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Україна вдячна партнерам за поставку Мігів, проте потребує ще й сучасніших літаків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення до лідерів ЄС.

"Я вдячний Польщі та вдячний Словаччині за прийняті рішення щодо Мігів для України", - сказав глава держави.

Зеленський заявив, що сьогоднішня поставка вагомо посилить захист українського неба. Проте він також наголосив, що Україна потребує сучасніших літаків, та зазначив, що саме про них веде перемовини з партнерами.

"Хіба є раціональна мотивація у затягуванні щодо сучасних літаків? Згадаєте скільки російського залякування було, коли йшлося про передачу Leopard інших сучасних танків, ніж ті, що були раніше у наших воїнів. Сучасніші танки вже в Україні, то що зробила Росія у відповідь? Ми усі маємо звикнути до того що держава-терорист блефує частіше ніж може піти на ескалацію. Все зло проти України та всієї Європи, на яке Росія була здатна, вона вже робить", - наголосив президент

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, Словаччина доставила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29.

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