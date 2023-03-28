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Самый распространенный беспилотник. Стало известно, сколько российских "Орланов" сбили в Украине

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные за время полномасштабного вторжения России уже уничтожили более 1500 самых распространенных российских БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам Игната, в целом БПЛА тактического уровня и квадрокоптеры сейчас стали "расходным материалом".

Спикер также оценил потенциал воздушных сил РФ и сказал, что вражеская группировка самолетов, атакующих Украину с нескольких десятков аэродромов, количественно не уменьшилась, но уменьшилась качественно благодаря уничтожению многих современных самолетов. В то же время, он отметил, что на территории страны-агрессора продолжается производство.

"Наши пилоты выжимают невозможное из советской техники, противостоят (оккупантам - ред.), пытаются сбивать ракеты и "шахеды", которые летят при российских террористических атаках. Но лучше бы это делалось из хорошего современного многоцелевого самолета", - добавил Игнат.

Напомним, на днях президент Украины также отметил необходимость современных самолетов.

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