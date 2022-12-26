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Найперспективніший напрямок: експерт сказав, де можуть розвинути наступ ЗСУ

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Україна, Понеділок 26 грудня 2022 09:05
Найперспективніший напрямок: експерт сказав, де можуть розвинути наступ ЗСУ Фото: наступ ЗСУ на Мелітополь можливий (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Збройні сили України здатні на блискавичний прорив до Мелітополя. Цей напрямок виглядає найбільш перспективною зоною, де противник може отримати нову поразку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовий експерт, полковник Сергій Грабський.

"Для мене об'єктивно переважаючим є південний напрямок, зокрема Мелітополь. Якщо ми виходимо на Мелітополь, ми вирішуємо два завдання. Перше - ми розсікаємо сухопутний коридор до Криму. Друге - ми перетворюємо Крим на острів і вся його стратегічна цінність для окупантів втрачається з виходом на Мелітополь", - сказав експерт.

Як зазначив експерт, "ми можемо це зробити". Це буде забезпечуватися і тиском з Вугледара на південь, і широким фронтом на правому березі Дніпра, звідки можна обстрілювати противника.

"Ми можемо розхитати оборону ворога на цьому напрямку і створити передумови для блискавичного прориву до Мелітополя", - сказав він

За його словами, росіяни це усвідомлюють, тому стягують під Мелітополь все що тільки можна, туди йдуть ешелони техніки, додатковий особовий склад - це в Токмак, Мелітополь, Веселе. Створюються бази прикриття в Приморську. Противник постійно маневрує в районі Нової Каховки.

"І це каже про те, яке значення вони приділяють Мелітополю і наскільки вони чітко усвідомлюють перспективи українського наступу. Тому я б сказав, що Мелітополь виглядає найбільш перспективною зоною, де противник може отримати нову поразку. А ця поразка буде для нього катастрофічною", - констатував експерт.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник Сергій Грабський розповів в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що новий похід на Київ виглядає авантюрою, але росіяни в ході цієї війни неодноразово вдавалися до безглуздих з військової точки зору дій.

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