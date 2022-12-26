Найперспективніший напрямок: експерт сказав, де можуть розвинути наступ ЗСУ

Збройні сили України здатні на блискавичний прорив до Мелітополя. Цей напрямок виглядає найбільш перспективною зоною, де противник може отримати нову поразку.

"Для мене об'єктивно переважаючим є південний напрямок, зокрема Мелітополь. Якщо ми виходимо на Мелітополь, ми вирішуємо два завдання. Перше - ми розсікаємо сухопутний коридор до Криму. Друге - ми перетворюємо Крим на острів і вся його стратегічна цінність для окупантів втрачається з виходом на Мелітополь", - сказав експерт.

Як зазначив експерт, "ми можемо це зробити". Це буде забезпечуватися і тиском з Вугледара на південь, і широким фронтом на правому березі Дніпра, звідки можна обстрілювати противника.

"Ми можемо розхитати оборону ворога на цьому напрямку і створити передумови для блискавичного прориву до Мелітополя", - сказав він

За його словами, росіяни це усвідомлюють, тому стягують під Мелітополь все що тільки можна, туди йдуть ешелони техніки, додатковий особовий склад - це в Токмак, Мелітополь, Веселе. Створюються бази прикриття в Приморську. Противник постійно маневрує в районі Нової Каховки.

"І це каже про те, яке значення вони приділяють Мелітополю і наскільки вони чітко усвідомлюють перспективи українського наступу. Тому я б сказав, що Мелітополь виглядає найбільш перспективною зоною, де противник може отримати нову поразку. А ця поразка буде для нього катастрофічною", - констатував експерт.