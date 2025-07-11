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Найпершу у світі сумку Hermes Birkin продали за рекордну суму: скільки вона коштувала

П'ятниця 11 липня 2025 17:37
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Найпершу у світі сумку Hermes Birkin продали за рекордну суму: скільки вона коштувала Birkin продали на аукціоні за рекордну суму (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Оригінальну сумку Birkin, яка належала Джейн Біркін, продали на аукціоні за рекордну суму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт аукціонного дому Sotheby's.

За скільки продали культову сумку Birkin

У четвер, 10 липня, в Парижі на аукціоні Sotheby’s відбулися історичні торги: культову сумку Hermès Birkin продали за вражаючу суму - 10,1 мільйона доларів.

Як зазначається на сайті аукціонного дому, лот викликав неабиякий ажіотаж: протягом 10 хвилин за сумку змагалися дев’ять колекціонерів.

Аксесуар представили у тому самому вигляді, в якому його востаннє використовувала Біркін - з ініціалами "J.B." та фурнітурою з латуні.

Виготовлена зі шкіри Box, сумка мала незвичні пропорції: ширина і висота відповідали моделі Birkin 35, а глибина - Birkin 40.

Як народилася легенда

Історія культової моделі почалася у 1981 році, коли Джейн Біркін летіла рейсом Air France поруч із Жан-Луї Дюма - тодішнім креативним директором Hermès.

Під час польоту акторка ненароком перекинула свою плетену корзину, з якою подорожувала, і роздратовано пожалілася співрозмовнику, що не може знайти зручну та водночас містку сумку для щоденного використання.

Ця розмова надихнула Дюма зробити ескізи ідеальної сумки - поєднання практичності та елегантності.

Найпершу у світі сумку Hermes Birkin продали за рекордну суму: скільки вона коштувалаBirkin продали на аукціоні за рекордну суму (скріншот)

Через чотири роки, у 1985-му, він презентував Джейн нову модель і запропонував назвати її на її честь. Так з’явилася перша Birkin.

Доля першої сумки

Ця сама перша сумка стала для Біркін особливо цінною. За життя вона отримала ще чотири Birkin у подарунок від Hermès, але саме цей аксесуар залишався найближчим її серцю.

У 1994 році акторка пожертвувала його на благодійний аукціон на підтримку боротьби зі СНІДом.

Потім сумка була перепродана у 2000-му й залишалася у приватній колекції до липня 2025 року, коли її знову виставили на продаж.

Як нагадує Daily Mail, Birkin миттєво стала статусним символом у світі моди - її носили Кейт Мосс, Вікторія Бекхем, Кайлі Дженнер і Дженніфер Лопес.

@dailymail The ORIGINAL Birkin bag just sold at auction for a whopping $8.2 MILLION. The bag originally belonged to the late British actor and singer Jane Birkin, who had it commissioned. Reuters #news #birkin #birkinbag #auction #sothebys Millionaire Mindset - bitchbaby

Водночас найдорожчим модним лотом в історії залишається пара рубінових туфель Джуді Гарленд з фільму "Чарівник країни Оз", яку продали торік за 32,5 мільйона доларів.

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