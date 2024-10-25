Найнижчі ціни в Україні. За скільки зараз можна купити квартиру у Запоріжжі

Які ціни на нерухомість у Запоріжжі

За даними сайту ЛУН, зараз у Запоріжжі найнижча ціна на нерухомість в Україні, в аналізі не враховували Херсон та окуповані території. Падіння цін зумовлено близькістю до лінії фронту.

Середня вартість 1 кв. метра на вторинному ринку становить 520 доларів. Однокімнатні квартири коштують 18 тис. доларів, двокімнатні – 25 тис. доларів, трикімнатні – 35 тис. доларів.

Для порівняння найдорожче житло в Україні зараз у Львові, Києві та Ужгороді, де однокімнатна квартира коштує 65 тис., 60 тис. і 55 тис. доларів, відповідно.

Також знизились ціни на первинному ринку Запоріжжя. За останні пів року відбулося падіння на 11%. "Квадрат" нерухомості у новобудові коштує 25,5 тис. грн (610 доларів).

Найбільше вартість знизилась у новобудовах преміум-класу, із 40 тис. грн за 1 кв. м у серпні, ціна впала до 25,2 тис. грн у жовтні. Зараз у Запоріжжі у продажу 15 черг ЖК різного типу, ще 9 черг будується.

Ціни на оренду житла у місті з початку року практично не змінились. Однокімнатні квартири коштують – 5 тис. грн, двокімнатні – 7 тис. грн, трикімнатні – 9 тис. грн на місяць.

Ціни на нерухомість у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Чи є попит на житло у Запоріжжі

"Якщо говорити у порівнянні із довоєнним часом, то зараз ринок нерухомості у Запоріжжі "просів" на 50% і продовжує "просідати". Ще цього літа ми трохи працювали, а як стали частіше КАБи прилітати в місто, то почався застій. Пропозицій щодо продажу й оренди дуже багато, а от клієнтів на них нема", – розповідає запорізький експерт із нерухомості Сергій Михайлов.

За його словами, зараз найбільше пропозицій із продажу на вторинному ринку, первинку люди притримують до кращих часів, щоб не віддавати нерухомість за безцінь.

"Зараз у нашій компанії є 100 пропозицій із продажу квартир, але в роботі нема жодної угоди по них і це при тому, що однокімнатну квартиру можна купити навіть за 10 тисяч доларів", – каже експерт.

Михайлов зазначає, що зараз також суттєво знизився попит на оренду квартир.

"Ще на початку війни до нас їхало багато переселенців з області – з Енергодару, Мелітополя, Оріхова. Зараз люди вибирають інші регіони, тим паче, ціна не дуже відрізняється", – додає Михайлов.

Ціни на оренду житла у Запоріжжі (скриншот сайту ЛУН)