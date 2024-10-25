Самые низкие цены в Украине. За сколько сейчас можно купить квартиру в Запорожье

Какие цены на недвижимость в Запорожье

По данным сайта ЛУН, сейчас в Запорожье самая низкая цена на недвижимость в Украине, в анализе не учитывали Херсон и оккупированные территории. Падение цен обусловлено близостью к линии фронта.

Средняя стоимость 1 кв. метра на вторичном рынке составляет 520 долларов. Однокомнатные квартиры стоят 18 тыс. долларов, двухкомнатные – 25 тыс. долларов, трехкомнатные – 35 тыс. долларов.

Для сравнения самое дорогое жилье в Украине сейчас во Львове, Киеве и Ужгороде, где однокомнатная квартира стоит 65 тыс., 60 тыс. и 55 тыс. долларов, соответственно.

Также снизились цены на первичном рынке Запорожья. За последние полгода произошло падение на 11%. "Квадрат" недвижимости в новостройке стоит 25,5 тыс. грн (610 долларов).

Больше всего стоимость снизилась в новостройках премиум-класса, с 40 тыс. грн за 1 кв. м в августе цена упала до 25,2 тыс. грн в октябре. Сейчас в Запорожье в продаже 15 очередей ЖК разного типа, еще 9 очередей строится.

Цены на аренду жилья в городе с начала года практически не изменились. Однокомнатные квартиры стоят – 5 тыс. грн, двухкомнатные – 7 тыс. грн, трехкомнатные – 9 тыс. грн в месяц.

Цены на недвижимость в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Есть ли спрос на жилье в Запорожье

"Если говорить по сравнению с довоенным временем, то сейчас рынок недвижимости в Запорожье "просел" на 50% и продолжает "проседать". Еще этим летом мы немного работали, а как стали чаще КАБы прилетать в город, то начался застой. Предложений по продаже и аренды очень много, а вот клиентов на них нет", – рассказывает запорожский эксперт по недвижимости Сергей Михайлов.

По его словам, сейчас больше всего предложений по продаже на вторичном рынке, первичку люди придерживают до лучших времен, чтобы не отдавать недвижимость дешево.

"Сейчас у нашей компании есть 100 предложений по продаже квартир, но в работе нет ни одной сделки по них и это при том, что однокомнатную квартиру можно купить даже за 10 тысяч долларов", – говорит эксперт.

Михайлов отмечает, что сейчас также существенно снизился спрос на аренду квартир.

"Еще в начале войны к нам ехало много переселенцев из области – из Энергодара, Мелитополя, Орехова. Сейчас люди выбирают другие регионы, тем более, что цена там не очень отличается", – добавляет Михайлов.

Цены на аренду жилья в Запорожье (скриншот сайта ЛУН)