Не наймудріші слова. В США відповіли на закиди Лаврова щодо впливу в Індо-Тихоокеанському регіоні

В Держдепартаменті США розкритикували заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова про нібито "диктат" Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Зазначимо, що до цього Лавров заявив, що Москва запобіжить "всіляким спробам встановити диктат" США в країнах Індо-Тихоокеанського регіону.

Офіційний представник Держдепартаменту Метью Міллер назвав його слова "не наймудрішими", провівши паралелі з російським вторгненням в Україну.

"Що стосується Росії - то країні, яка вторгається в сусідні (держави - ред), веде агресивну війну, щодня бомбардуючи школи, лікарні та багатоквартирні будинки, - не слід говорити про те, що будь-яка інша країна нав'язує комусь свій диктат. Це, чесно кажучи… не наймудріший коментар, коли-небудь зроблений Сергієм Лавровим", - сказав він.

Міллер додав, що США та Бангладеш "поділяють бачення… Індо-Тихоокеанського регіону як вільного та відкритого, процвітаючого, безпечного та стійкого".

Посилення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні

В кінці липня цього року стало відомо про те, що США та Австралія планують посилити співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні і відкрити спільний розвідувальний центр.

Пізніше повідомлялось про те, що Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південно-Китайському морі. Головною метою навчань назвали зміцнення співпраці між чотирма країнами з метою реалізації вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

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