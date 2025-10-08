Наймолодшому 13 років. СБУ викрила агентів ФСБ, які займалися диверсіями на "Укрзалізниці"

Згідно з матеріалами справи, федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії помітила фігурантів, коли вони шукали легких заробітків в інтернеті.

У місті Сміла Черкаської області СБУ затримали трьох підлітків віком 13, 14 та 16 років. Вони за інструкцією ворога палили релейні шафи на коліях "Укрзалізниці".

Наступним завданням для затриманих мало стати виготовлення саморобного вибухового пристрою для теракту.

Крім того, в Києві затримано 36-річного громадянина сусідньої європейської країни, який виконував замовлення російських спецслужб.

За їхньою вказівкою затриманий підпалив дві шафи вхідних світлофорів, які забезпечують безперебійних рух поїздів на Київщині.

Слідчі СБУ повідомили трьом зрадникам про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного затриманого.