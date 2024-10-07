Самый младший спасатель Украины рассказал о самом сложном вызове и службе во время войны

Самый младший спасатель Украины Богдан Корнийчук рассказал о работе ГСЧС во время войны и самом сложном вызове с начала службы, на котором он был.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

Что рассказал самый молодой спасатель о своей службе

В опубликованном Государственной службой по чрезвычайным ситуациям видео 19-летний ГСЧСник Богдан Корнийчук, являющийся самым молодым спасателем Украины, рассказал о первых впечатлениях от работы и трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время службы в условиях военного положения.

Уточняется, что парень уже более полугода работает пожарным в столице.

По словам спасателя, об этой профессии он знает давно, ведь вся его родня связана с пожарной охраной.

Богдан Корнийчук (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Мой дед работал в 17-й части, но это было очень давно, лет 30 назад. Моя мать работает в Киеве радиодиспетчером. И я пошел "по семейным стопам", так сказать. На данный момент я работаю уже полгода и да, время летит, словно стрела. Очень быстро. Как будто только переступил порог своей части, а уже полгода", - поделился Корнийчук.

Он припомнил, что первые впечатления от работы были "достаточно интересными", ведь все было "очень новое".

"Новые люди, новые впечатления. Самый тяжелый вызов был, это - на прилет. Тогда как раз горело из-за падения обломков "Искандера". Горела СТО. Это где-то четыре часа, или пять часов были эти пожары. С 4 часов утра до 8 часов утра точно. Может даже больше. Сам факт того, что я на прилете, это тоже давало свое определенное влияние на саму ситуацию", - рассказал спасатель.

Молодой спасатель во время работы (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Он отметил, что были также и случаи помощи службе "103" (экстренной медицинской помощи).

"Помогали человеку, который нанес себе травму из-за падения на металлический прут", - уточнил юноша.

Он признал, что на самом деле считал, что "будет как-то труднее это морально воспринять".

"Но я на своем месте. На своей работе. Поэтому как-то к этому отнесся более-менее хладнокровно. Тут, вроде бы, ты только недавно в школу ходил просто на уроки, никаких забот. А сейчас немного ответственности... Не то, что твоя жизнь, а жизнь твоих коллег, жизнь пострадавших, жизнь обычных гражданских людей", - подчеркнул ГСЧСник.

По словам спасателя, два важнейших навыка, которые ему пришлось получить:

быстро реагировать

быстро понимать команду, которую дают

"Весь караул мне в этом помогает, поскольку я самый молодой. Я многого даже в жизни не знаю. Но большую благодарность хочу отдать моему командиру, который помогает во всем в части с первых дней", - отметил Корнийчук.

Он признался, что на первом выезде, в первый же день службы, так получилось, что он обращался к командиру "батя", так что сейчас он для парня действительно как отец.

"Больше всего меня удивило, чего я не знал, насколько нужно мыслить. Насколько это ответственная работа. Потому что нужно постоянно прогнозировать обстановку. Первый из советов, который дал мне мой начальник караула: "Не бери все очень близко к сердцу, потому что работа есть работа". Второй же совет, который дал мне мой командир: "Не спеши делать, чтобы сделать. Сделай это качественно", - поделился спасатель.

В заключение он отметил, что по жизни является пацифистом и любит помогать людям, ведь это - "всегда хорошо".