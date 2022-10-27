Наймолодший боєць в історії UFC отримав першого суперника: коли відбудеться бій

17-річний мексиканець проведе бій 10 грудня. Його суперником стане Джей Перрін на прізвисько "Дикий".

Поєдинок Росаса з американським бійцем відбудеться у рамках UFC 282. Файт-вечір проведуть у Лас-Вегасі (штат Невада) на арені T-Mobile. Новачок чемпіонату підписав контракт із UFC щойно у вересні.

Росас-молодший дебютував у змішаних єдиноборствах ще в листопаді торік. Із тих пір легковаговик встиг провести 6 поєдинків. У всіх двобоях юний мексиканець переміг. Зокрема, 5 поєдинків він зумів завершити достроково.

Напередодні стало відомо про зміщення термінів повернення в UFC Конора Макгрегора. Ірландський боєць відновився після перелому ноги, але повинен виконати антидопінгові правила для виходу в октагон.