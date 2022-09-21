UFC підписала наймолодшого бійця в історії: хто цей талант
Найпопулярніша організація змішаних єдиноборств – Ultimate Fighting Championship – оновила віковий рекорд, підписавши контракт із Раулем Росасом-молодшим із Мексики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MMA Junkie.
Новачку провідного бійцівського чемпіонату всього 17 років. Він став наймолодшим бійцем UFC в історії.
Росас-молодший дебютував у змішаних єдиноборствах ще в листопаді торік. Із тих пір легковаговик встиг провести 6 поєдинків. У всіх двобоях юний мексиканець переміг. Зокрема, 5 поєдинків він зумів завершити достроково.
Останній наразі бій Росас-молодший провів 20 вересня. Його поєдинок проти Мандо Гутьєрреса був головною подією турніру Contender Series 55. Новачок UFC здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
Раніше бійцівський чемпіонат зібрався організувати турнір в Африці. Функціонери Ultimate Fighting Championship провели серію перемовин для проведення змагань на новому континенті. Найімовірніше, змагання прийме Йоганнесбург.
The new youngest fighter in UFC history! Welcome to the roster Raul Rosas Jr. #DWCS pic.twitter.com/tORtYkCdv9— UFC (@ufc) September 21, 2022
All 5 winners get a contract after a historic Week 9 of #DWCS!— UFC (@ufc) September 21, 2022
[ B2YB @ZipRecruiter #DWCS Tuesdays 8pm ET LIVE on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/g4Cde76uQo
До слова, зірковий Макгрегор анонсував повернення в октагон у 2023 році.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.