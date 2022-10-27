Самый юный боец в истории UFC получил первого соперника: когда состоится бой

17-летний мексиканец проведет сражение 10 декабря. Его соперником станет Джей Перрин по прозвищу "Дикий".

Поединок Росаса с американским бойцом состоится в рамках UFC 282. Файт-вечер проведут в Лас-Вегасе (штат Невада) на арене T-Mobile. Новичок чемпионата подписал контракт с UFC лишь в сентябре.

Росас-младший дебютировал в смешанных единоборствах еще в ноябре прошлого года. С тех пор легковес успел провести 6 поединков. Во всех поединках юный мексиканец победил. В частности, пять поединков он сумел завершить досрочно.

Накануне стало известно о смещении сроков возвращения в UFC Конора Макгрегора. Ирландский боец ​​восстановился после перелома ноги, но должен выполнить антидопинговые правила для выхода в октагон.