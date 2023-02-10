Наймасштабніша атака з 24 лютого. Окупанти завдали по Запоріжжю 17 ударів

Російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, за годину завдали по Запоріжжю 17 ударів. Окупанти переважно били по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.
"(Окупанти – ред.) влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.
За словами секретаря міськради, російські військові били по об'єктам енергетичної інфраструктури. Інформація про руйнування та постраждалих на даний момент уточнюється.
Раніше повідомлялося, що російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, завдали ударів по Харкову та Запоріжжю.
Нагадаємо, що ввечері 9 лютого Росія запустила територією України безпілотні літальні апарати. Дрони були помічені у напрямі Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.
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