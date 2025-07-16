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Наймасованіша атака Кривого Рогу з початку війни. ЗСУ розкрили подробиці удару по місту

Середа 16 липня 2025 09:30
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Наймасованіша атака Кривого Рогу з початку війни. ЗСУ розкрили подробиці удару по місту Фото: ЗСУ розкрили подробиці удару ворога по Кривому Рогу (facebook.com/DSNSKHARKIV )
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 16 липня, масовано атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області дронами-камікадзе та ракетою. Це була наймасованіша атака міста з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"Учора пізно ввечері та сьогодні вночі ворог здійснив наймасованішу атаку з початку війни на Кривий Ріг. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно були застосовані окупантом", - зазначили у Силах оборони півдня.

Повідомляється, що внаслідок численних влучань зруйноване промислове підприємство. Жертв серед співробітників вдалося уникнути, оскільки під час тривоги вони перебували в укриттях.

"Пошкоджена інфраструктура. Було знеструмлено кілька районів міста. Поранено одну цивільну особу", - додали у ЗСУ.

Нічний обстріл України 16 липня

Сьогодні вночі, 16 липня, росіяни атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Так, ввечері ворог атакував Харків, у місті троє людей отримали поранення. Лише за чверть години у місті пролунало 17 вибухів.

У Кривому Розі армія РФ влучила по підприємству балістичною ракетою, а потім місто зазнало масованого нальоту "Шахедами". У місті зафіксовані масштабні відключення світла, можливі перебої з водою. Також під ударом ворога були Одеська область та Вінниця.

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