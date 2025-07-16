Наймасованіша атака Кривого Рогу з початку війни. ЗСУ розкрили подробиці удару по місту

Війська РФ сьогодні вночі, 16 липня, масовано атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області дронами-камікадзе та ракетою. Це була наймасованіша атака міста з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"Учора пізно ввечері та сьогодні вночі ворог здійснив наймасованішу атаку з початку війни на Кривий Ріг. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно були застосовані окупантом", - зазначили у Силах оборони півдня.

Повідомляється, що внаслідок численних влучань зруйноване промислове підприємство. Жертв серед співробітників вдалося уникнути, оскільки під час тривоги вони перебували в укриттях.

"Пошкоджена інфраструктура. Було знеструмлено кілька районів міста. Поранено одну цивільну особу", - додали у ЗСУ.