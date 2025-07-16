Наймасованіша атака Кривого Рогу з початку війни. ЗСУ розкрили подробиці удару по місту
Війська РФ сьогодні вночі, 16 липня, масовано атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області дронами-камікадзе та ракетою. Це була наймасованіша атака міста з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.
"Учора пізно ввечері та сьогодні вночі ворог здійснив наймасованішу атаку з початку війни на Кривий Ріг. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно були застосовані окупантом", - зазначили у Силах оборони півдня.
Повідомляється, що внаслідок численних влучань зруйноване промислове підприємство. Жертв серед співробітників вдалося уникнути, оскільки під час тривоги вони перебували в укриттях.
"Пошкоджена інфраструктура. Було знеструмлено кілька районів міста. Поранено одну цивільну особу", - додали у ЗСУ.
Нічний обстріл України 16 липня
Сьогодні вночі, 16 липня, росіяни атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Так, ввечері ворог атакував Харків, у місті троє людей отримали поранення. Лише за чверть години у місті пролунало 17 вибухів.
У Кривому Розі армія РФ влучила по підприємству балістичною ракетою, а потім місто зазнало масованого нальоту "Шахедами". У місті зафіксовані масштабні відключення світла, можливі перебої з водою. Також під ударом ворога були Одеська область та Вінниця.
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