Самая массированная атака Кривого Рога с начала войны. ВСУ раскрыли подробности удара по городу

Войска РФ сегодня ночью, 16 июля, массированно атаковали Кривой Рог Днепропетровской области дронами-камикадзе и ракетой. Это была самая массированная атака города с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"Вчера поздно вечером и сегодня ночью враг совершил самую массированную атаку с начала войны на Кривой Рог. Баллистическая ракета и 28 шахедов одновременно были применены оккупантом", - отметили в Силах обороны юга.

Сообщается, что в результате многочисленных попаданий разрушено промышленное предприятие. Жертв среди сотрудников удалось избежать, поскольку во время тревоги они находились в укрытиях.

"Повреждена инфраструктура. Было обесточено несколько районов города. Ранен один гражданский человек", - добавили в ВСУ.