Агенти "Атеш" зі штабів 44 АК повідомили, що африканський корпус вже зазнає великих втрат у боях у Харківській області. Партизани зазначають, що найманці не були готові до такої війни. Їх кидають у передові загони, знаючи, що більшість з них не повернеться зі штурмів.

Також, за даними партизан, є інформація, що у Харківській області присутні найманці, які вже воювали в Малі та Лівії.

"Росіяни вербують і залучають найманців з бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати. Усі країни світу повинні подумати, чи варто взаємодіяти з такою країною", - йдеться у повідомленні.