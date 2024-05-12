Найманців африканського корпусу РФ кинули у наступ у Харківській області, - партизани

Росія залучила найманців свого африканського корпусу о наступу, який розпочала у Харківській області. Також зафіксована участь бойовиків, які воювали у Малі та Лівії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".
Агенти "Атеш" зі штабів 44 АК повідомили, що африканський корпус вже зазнає великих втрат у боях у Харківській області. Партизани зазначають, що найманці не були готові до такої війни. Їх кидають у передові загони, знаючи, що більшість з них не повернеться зі штурмів.
Також, за даними партизан, є інформація, що у Харківській області присутні найманці, які вже воювали в Малі та Лівії.
"Росіяни вербують і залучають найманців з бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати. Усі країни світу повинні подумати, чи варто взаємодіяти з такою країною", - йдеться у повідомленні.
Вночі 10 травня російські окупанти розпочали наступ у Харківській області, а саме у районі міста Вовчанськ. Загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ біля кордону з Росією.
Головнокомандувач ЗСУ підтвердив, що ситуація на півночі Харківської області дійсно ускладнилася, бої тривають.
Головне управління розвідки Міноборони зазначило, що знало про плани ворога піти наступ у Харківській області. За словами представника ГУР Андрія Юсова, дії ворога на даному напрямку "розпочалися за графіком".
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