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Наемников африканского корпуса РФ бросили в наступление в Харьковской области, - партизаны

Фото: партизаны зафиксировали участие наемников африканского корпуса в наступлении в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия привлекла наемников своего африканского корпуса к наступлению, которое начала в Харьковской области. Также зафиксировано участие боевиков, воевавших в Мали и Ливии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Агенты "Атеш" из штабов 44 АК сообщили, что африканский корпус уже несет большие потери в боях в Харьковской области. Партизаны отмечают, что наемники не были готовы к такой войне. Их бросают в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернется из штурмов.

Также, по данным партизан, есть информация, что в Харьковской области присутствуют наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии.

"Россияне вербуют и привлекают наемников из бедных стран, пытаясь компенсировать свои потери. Все страны мира должны подумать, следует ли взаимодействовать с такой страной", - говорится в сообщении.

 

Что происходит в Харьковской области

Ночью 10 мая российские оккупанты начали наступление в Харьковской области, а именно в районе города Волчанск. Захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ у границы с Россией.

Главнокомандующий ВСУ подтвердил, что ситуация на севере Харьковской области действительно усложнилась, бои продолжаются.

Главное управление разведки Минобороны отметило, что знало о планах врага пойти наступление в Харьковской области. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, действия врага по данному направлению "начались по графику".

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