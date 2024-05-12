Агенты "Атеш" из штабов 44 АК сообщили, что африканский корпус уже несет большие потери в боях в Харьковской области. Партизаны отмечают, что наемники не были готовы к такой войне. Их бросают в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернется из штурмов.

Также, по данным партизан, есть информация, что в Харьковской области присутствуют наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии.

"Россияне вербуют и привлекают наемников из бедных стран, пытаясь компенсировать свои потери. Все страны мира должны подумать, следует ли взаимодействовать с такой страной", - говорится в сообщении.