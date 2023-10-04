UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найманці "Вагнера" повернулися на фронт: яку загрозу вони становлять

Фото: Найманці "Вагнера" повернулися на фронт (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Олександр Білоус

Найманці російської групи "Вагнера" через чотири місяці знову зайшли на схід України. Однак після ліквідації Євгена Пригожина "вагнерівці" навряд чи відновлять боєздатність, яка була за нього.

Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна зі "З чим ЗСУ заходять у п'ятий місяць наступу і чи є погрози від "Вагнера 2.0": огляд фронту".

"Якщо говорити про "Вагнер 2.0", то на окупованих територіях України перебувають від 4 до 5 тисяч. Їх об'єднують із підрозділами інших ПВК, наприклад, "Шторм Z", "Рись", "Ветерани", "Тигр" тощо. Це ті, кому не знайшлося місця в Африці, і хто пішов на війну заробляти гроші", - розповів РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Військовий експерт Владислав Селезньов також сумнівається у великій загрозі від залишків "вагнерівців".

"Я не думаю, що "Вагнер" зберігся як явище після ліквідації Пригожина. Чи здатні ці залишки діяти так само ефективно, як за нього? Моя відповідь - ні. Немає відповідного забезпечення, і навряд чи наступники Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна зможуть організувати бойову діяльність на високому рівні. Ключова перевага "Вагнера" була у в'язнях, яких десятками тисяч відправляли на "м'ясні штурми". І навряд чи ту систему підпорядкування та формування ударних угруповань вдасться відтворити в інших штурмових загонах", - пояснив експерт.

Найманці "Вагнера"

Нагадаємо, за даними британської розвідки, в останні тижні сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, цими залишками затикають дірки на Бахмутському напрямі, а самої ПВК більше не існує.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що найманці "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з військовими РФ і повертається в Україну з Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВагнерівці