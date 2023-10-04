Наемники "Вагнера" вернулись на фронт: какую угрозу они представляют

"Если говорить о "Вагнере 2.0", то на оккупированных территориях Украины находятся от 4 до 5 тысяч. Их объединяют с подразделениями других ЧВК, например, "Шторм Z", "Рысь", "Ветераны", "Тигр" и так далее на разных направлениях. Это те, кому не нашлось места в Африке, и кто пошел на войну зарабатывать деньги", - рассказал РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Военный эксперт Владислав Селезнев тоже сомневается в большой угрозе от остатков "вагнеровцев".

"Я не думаю, что "Вагнер" сохранился как явление после ликвидации Пригожина. Способны ли эти остатки действовать так же эффективно, как при нем? Мой ответ - нет. Нет соответствующего обеспечения, и вряд ли преемники Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина смогут организовать боевую деятельность на высоком уровне. Ключевое преимущество "Вагнера" было в заключенных, которых десятками тысяч отправляли на "мясные штурмы". И вряд ли ту систему подчинения и формирования ударных группировок удастся воссоздать в других штурмовых отрядах", - объяснил эксперт.

Наемники "Вагнера"

Напомним, по данным британской разведки, в последние недели сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину по отдельности и небольшими группами для участия в войне в составе различных российских подразделений.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этими остатками затыкают дыры на Бахмутском направлении, а самой ЧВК больше не существует.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военным ы РФ и возвращается в Украину из Беларуси.