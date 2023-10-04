RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наемники "Вагнера" вернулись на фронт: какую угрозу они представляют

Фото: Наемники "Вагнера" вернулись на фронт (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Александр Белоус

Наемники российской группы "Вагнера" спустя четыре месяца снова зашли на восток Украины. Однако после ликвидации Евгения Пригожина "вагнеровцы" вряд ли восстановят боеспособность, которая была при нем.

Об этом говорится в материале"РБК-Украина со "С чем ВСУ заходят в пятый месяц наступления и есть ли угрозы от "Вагнера 2.0": обзор фронта".

"Если говорить о "Вагнере 2.0", то на оккупированных территориях Украины находятся от 4 до 5 тысяч. Их объединяют с подразделениями других ЧВК, например, "Шторм Z", "Рысь", "Ветераны", "Тигр" и так далее на разных направлениях. Это те, кому не нашлось места в Африке, и кто пошел на войну зарабатывать деньги", - рассказал РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Военный эксперт Владислав Селезнев тоже сомневается в большой угрозе от остатков "вагнеровцев".

"Я не думаю, что "Вагнер" сохранился как явление после ликвидации Пригожина. Способны ли эти остатки действовать так же эффективно, как при нем? Мой ответ - нет. Нет соответствующего обеспечения, и вряд ли преемники Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина смогут организовать боевую деятельность на высоком уровне. Ключевое преимущество "Вагнера" было в заключенных, которых десятками тысяч отправляли на "мясные штурмы". И вряд ли ту систему подчинения и формирования ударных группировок удастся воссоздать в других штурмовых отрядах", - объяснил эксперт.

Наемники "Вагнера"

Напомним, по данным британской разведки, в последние недели сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину по отдельности и небольшими группами для участия в войне в составе различных российских подразделений.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этими остатками затыкают дыры на Бахмутском направлении, а самой ЧВК больше не существует.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военным ы РФ и возвращается в Украину из Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВагнеровцы