Найманці "Вагнера" в Білорусі готують операторів дронів для війни в Україні, - партизани

Найманці ПВК "Вагнера" в Білорусі готують операторів дронів для російської армії. Хоча роблять вони це неохоче, оскільки платять їм за це небагато.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн", "Спротив".

Так, інструктори ПВК "Вагнера" впродовж двох тижнів навчають мобілізованих військової топографії, артилерії, медичної підготовки, організації управління та зв’язку.

"Та головний акцент на двотижневих курсах саме на опануванні операторських навичок управління БПЛА, зокрема FPV-дронами. Після таких експрес-курсів - на війну в Україну", - йдеться в повідомленні "Спротиву".

Втім, як зазначають партизани, інструкторська робота та зарплата не влаштовує "вагнерівців" і в Білорусі спостерігається відтік інструкторів, які вибирають участь у війні в Африці, де гроші платять більші.

За інформацією Центру національного спротиву за останній період кількість "вагнерівців" на території Білорусі скоротилася з 500 осіб до 400.

Ситуація у Білорусі

Як зазначає моніторингова група "Беларускі Гаюн", у квітні 2024 року в Білорусі тривала перевірка боєготовності, яка стала наймасштабнішою за всю історію Білорусі.

За цей місяць білоруські військові отримали з РФ другу партію із чотирьох вертольотів Мі-35М. Усього на аеродромі "Мачулищи" знаходяться вже 8 таких вертольотів. У планах довести їхню кількість до 12.

Авіаційне угруповання ВКС РФ за місяць збільшилося на один винищувач. При цьому чисельність ЗС РФ у Білорусі ніяк не змінилася. Контингент ЗС РФ продовжує перебувати у тих самих локаціях, як і раніше. Крім того, низькою залишається і чисельність найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі. Вони зокрема навчають і силовиків режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, наразі РФ перетворила територію Білорусі на полігон для навчання та тренування своїх військ, які відправляє на фронт до України.

При цьому НАТО в конфіденційній формі вже визначило "червоні лінії" для свого втручання у війну в Україні. Зокрема, згідно з одним із сценаріїв, це може статися у разі можливого прориву на північному заході України. Як пише видання, "це створило б коридор між Україною та Білоруссю" та "тоді Мінськ був би безпосередньо включений у війну".