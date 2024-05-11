Наемники "Вагнера" в Беларуси готовят операторов дронов для войны в Украине, - партизаны

Наемники ЧВК "Вагнера" в Беларуси готовят операторов дронов для российской армии. Хотя они делают это неохотно, поскольку платят им за это немного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн", Сопротивление.

Так, инструкторы ЧВК "Вагнера" в течение двух недель обучают мобилизованным военной топографии, артиллерии, медицинской подготовке, организации управления и связи.

"И главный акцент на двухнедельных курсах именно на овладении операторскими навыками управления БПЛА, в частности FPV-дронами. После таких экспресс-курсов - на войну в Украину", - говорится в сообщении "Сопротивления".

Впрочем, как отмечают партизаны, инструкторская работа и зарплата не устраивает "вагнеровцев" и в Беларуси наблюдается отток инструкторов, выбирающих участие в войне в Африке, где деньги платят больше.

По информации Центра национального сопротивления за последний период, количество "вагнеровцев" на территории Беларуси сократилось с 500 человек до 400.

Ситуация в Беларуси

Как отмечает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", в апреле 2024 в Беларуси продолжалась проверка боеготовности, которая стала самой масштабной за всю историю Беларуси.

За этот месяц белорусские военные получили из РФ вторую партию из четырех вертолетов Ми-35М. Всего на аэродроме "Мачулищи" находятся уже 8 таких вертолетов. В планах довести их количество до 12.

Авиационная группировка ВКС РФ за месяц увеличилась на один истребитель. При этом, численность ВС РФ в Беларуси никак не изменилась. Контингент ВС РФ продолжает находиться в тех же локациях, что и ранее. Кроме того, низкой остается и численность наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси. Они, в частности, также обучают и силовиков режима Александра Лукашенко.

Напомним, на данный момент РФ превратила территорию Беларуси в полигон для обучения и тренировки своих войск, которые отправляет на фронт в Украину.

При этом, НАТО в конфиденциальной форме уже определило "красные линии" для своего вмешательства в войну в Украине. В частности, согласно одному из сценариев, это может произойти в случае возможного прорыва на северо-западе Украины. Как пишет издание, "это создало бы коридор между Украиной и Беларусью" и "тогда Минск был бы непосредственно включен в войну".