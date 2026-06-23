Поруч з ІДІЛ та Аль-Каїдою: Росія потрапила до "списку ганьби" через українських дітей

Росія вже четвертий рік поспіль перебуває у списку ООН держав і угруповань, причетних до грубих порушень прав дітей під час збройних конфліктів. Таким чином агресор перебуває в одному списку з ІДІЛ, Аль-Каїдою та ХАМАС.

Про це заявив постпред України при ООН Андрій Мельник на черговому засіданні Радбезу організації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію .

Мельник повіомив, що таким чином Росія належить до "ексклюзивного клубу вбивць дітей" та винуватців сексуального насильства, пов'язаного зі збройними конфліктами.

Тому порстпред України закликав усунути РФ від участі в миротворчих операціях Організації.

"Чи почуваєтеся ви комфортно, сидячи за одним столом з державою-членом, чиї збройні сили несуть відповідальність за підтверджені широкомасштабні та систематичні воєнні злочини проти дітей, а також за злочини сексуального насильства? Я - ні. Мені це огидно", - сказав дипломат.

Мельник також послався на останню доповідь генерального секретаря ООН, згідно з якою кількість убитих і поранених українських дітей через дії російських військ зросла на 78%.

Також майже удвічі збільшилася кількість атак на школи та лікарні, а випадки перешкоджання гуманітарній допомозі зросли більш ніж у вісім разів.

За інформацією ООН, лише торік російська армія та пов'язані з нею формування вчинили 1899 підтверджених грубих порушень прав дітей в Україні. Через це генеральний секретар ООН повторно включив російські сили до так званого "списку ганьби".