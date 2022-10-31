Найкращий результат. Повітряні сили сьогодні збили 45 із 55 випущених Росією ракет

У понеділок, 31 жовтня, ЗСУ було збито 45 із 55 випущених ракет. Це найкращий результат із масового запуску ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.
"45 збито із 55 випущених саме із літаків стратегічної авіації. безумовно, це з усіх запусків ракет, саме високоточної зброї, це найкращий результат із масового запуску ракет", - заявив Ігнат.
За його словами, коли запускали менші партії, по 4 ракети було і 100% влучання, було 9 із 12, але це було небагато ракет. А коли летить така велика кількість, то 45 з 55 це напрочуд гарний результат.
"Враховуючи, що ми збиваємо засобами радянськими ще це БУК М-1, С-300, переносні ЗРК, дещо авіація", - додав речник.
Також Ігнат відмітив єдину західну систему IRIS-T, яка за його словами, дійсно сьогодні відпрацювала просто на відмінно. Саме тому Україна потребує посилення і потребує від західних партнерів пришвидшитися у цьому напрямі.
Нагадаємо, що сьогодні сили протиповітряної оборони впоралися з черговою масованою ракетною атакою українських міст військами РФ. Проте, їхня модернізація залишається необхідною.
Вранці 31 жовтня сили української протиповітряної оборони збили 44 ракети з понад півсотні випущених Росією. Окупанти застосували літаки-ракетоносці стратегічної авіації у районі Каспійського моря та Волгодонська (Ростовська область).
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