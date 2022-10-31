Найкращий результат. Повітряні сили сьогодні збили 45 із 55 випущених Росією ракет

"45 збито із 55 випущених саме із літаків стратегічної авіації. безумовно, це з усіх запусків ракет, саме високоточної зброї, це найкращий результат із масового запуску ракет", - заявив Ігнат.

За його словами, коли запускали менші партії, по 4 ракети було і 100% влучання, було 9 із 12, але це було небагато ракет. А коли летить така велика кількість, то 45 з 55 це напрочуд гарний результат.

"Враховуючи, що ми збиваємо засобами радянськими ще це БУК М-1, С-300, переносні ЗРК, дещо авіація", - додав речник.

Також Ігнат відмітив єдину західну систему IRIS-T, яка за його словами, дійсно сьогодні відпрацювала просто на відмінно. Саме тому Україна потребує посилення і потребує від західних партнерів пришвидшитися у цьому напрямі.