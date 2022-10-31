UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найкращий результат. Повітряні сили сьогодні збили 45 із 55 випущених Росією ракет

Фото: Повітряні сили сьогодні збили 45 із 55 випущених Росією ракет (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 31 жовтня, ЗСУ було збито 45 із 55 випущених ракет. Це найкращий результат із масового запуску ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.

"45 збито із 55 випущених саме із літаків стратегічної авіації. безумовно, це з усіх запусків ракет, саме високоточної зброї, це найкращий результат із масового запуску ракет", - заявив Ігнат.

За його словами, коли запускали менші партії, по 4 ракети було і 100% влучання, було 9 із 12, але це було небагато ракет. А коли летить така велика кількість, то 45 з 55 це напрочуд гарний результат.

"Враховуючи, що ми збиваємо засобами радянськими ще це БУК М-1, С-300, переносні ЗРК, дещо авіація", - додав речник.

Також Ігнат відмітив єдину західну систему IRIS-T, яка за його словами, дійсно сьогодні відпрацювала просто на відмінно. Саме тому Україна потребує посилення і потребує від західних партнерів пришвидшитися у цьому напрямі.

Нагадаємо, що сьогодні сили протиповітряної оборони впоралися з черговою масованою ракетною атакою українських міст військами РФ. Проте, їхня модернізація залишається необхідною.

Вранці 31 жовтня сили української протиповітряної оборони збили 44 ракети з понад півсотні випущених Росією. Окупанти застосували літаки-ракетоносці стратегічної авіації у районі Каспійського моря та Волгодонська (Ростовська область).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВоздушные силы УкраиныВійна в Україні