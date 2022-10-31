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Лучший результат. Воздушные силы сегодня сбили 45 из 55 выпущенных Россией ракет

Фото: Воздушные силы сегодня сбили 45 из 55 выпущенных Россией ракет (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 31 октября, ВСУ было сбито 45 из 55 выпущенных ракет. Это лучший результат по массовому запуску ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

"45 сбиты из 55 выпущенных именно из самолетов стратегической авиации. безусловно, это из всех запусков ракет, именно высокоточного оружия, это лучший результат по массовому запуску ракет", - заявил Игнат.

По его словам, когда запускали меньшие партии, по 4 ракеты было и 100% попадания, было 9 из 12, но это было немного ракет. А когда летит такое большое количество, то 45 из 55 это удивительно хороший результат.

"Учитывая, что мы сбиваем советскими средствами еще это БУК М-1, С-300, переносные ЗРК, несколько авиация", - добавил спикер.

Также Игнат отметил единственную западную систему IRIS-T, которая по его словам, действительно сегодня отработала просто отлично. Именно поэтому Украина нуждается в усилении и требует от западных партнеров ускориться в этом направлении.

Напомним, сегодня силы противовоздушной обороны справились с очередной массированной ракетной атакой украинских городов войсками РФ. Однако их модернизация остается необходимой.

Утром 31 октября силы украинской противовоздушной обороны сбили 44 ракеты из более чем полусотни выпущенных Россией. Оккупанты применили самолеты-ракетоносцы стратегической авиации в районе Каспийского моря и Волгодонская (Ростовская область).

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