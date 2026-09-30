Найкращий у прозорості та е-сервісах: Київ став лідером нового рейтингу міст

Київ посів перше місце за результатами пілотного дослідження "Європейський індекс міст 2025", яке провела програма "Прозорі міста" Transparency International Ukraine.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані досліження TI Ukraine.
Як зазначили в Transparency International, столиця продемонструвала найвищі серед усіх учасників результати у сферах електронних сервісів і відкритих даних.
Також експерти позитивно оцінили роботу Києва у сферах антикорупційної політики та публічних фінансів.
В київській мерії розповіли, що місто також отримало рекомендації щодо напрямів, які потребують подальшого вдосконалення.
Київ уже опрацьовує їх та продовжує роботу над розвитком відкритих даних, електронних сервісів, прозорості управлінських процесів і доступності інформації для мешканців.
Зазначимо, програма "Прозорі міста" TI Ukraine восени минулого року запустила дослідження "Європейський індекс міст".
Його метою стало оцінювання рівня готовності міських рад України до вимог євроінтеграції у сфері прозорого демократичного врядування через аналіз практик доступу до інформації, підзвітності та громадської участі.
Нагадаємо, у весняному опитуванні соцгрупи "Рейтинг", більшість киян назвали столицю комфортним містом для життя. Цей показник був навіть вищим, ніж до повномасштабного вторгнення.