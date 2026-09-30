Найкращий у прозорості та е-сервісах: Київ став лідером нового рейтингу міст

У яких сферах Київ став лідером

Як зазначили в Transparency International, столиця продемонструвала найвищі серед усіх учасників результати у сферах електронних сервісів і відкритих даних.

Також експерти позитивно оцінили роботу Києва у сферах антикорупційної політики та публічних фінансів.

В київській мерії розповіли, що місто також отримало рекомендації щодо напрямів, які потребують подальшого вдосконалення.

Київ уже опрацьовує їх та продовжує роботу над розвитком відкритих даних, електронних сервісів, прозорості управлінських процесів і доступності інформації для мешканців.

Київ у Євроіндексі міст (інфографіка TI Ukraine)

Що відомо про дослідження "Європейський індекс міст"

Зазначимо, програма "Прозорі міста" TI Ukraine восени минулого року запустила дослідження "Європейський індекс міст".

Його метою стало оцінювання рівня готовності міських рад України до вимог євроінтеграції у сфері прозорого демократичного врядування через аналіз практик доступу до інформації, підзвітності та громадської участі.