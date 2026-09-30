Лучший в прозрачности и е-сервисах: Киев стал лидером нового рейтинга городов

Киев занял первое место по результатам пилотного исследования "Европейский индекс городов 2025", которое провела программа "Прозрачные города" Transparency International Ukraine.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные исследования TI Ukraine.
Как отметили в Transparency International, столица продемонстрировала самые высокие из всех участников результаты в сферах электронных сервисов и открытых данных.
Также эксперты положительно оценили работу Киева в сфере антикоррупционной политики и публичных финансов.
В киевской мэрии рассказали, что город также получил рекомендации по направлениям, требующим дальнейшего усовершенствования.
Киев прорабатывает их и продолжает работу над развитием открытых данных, электронных сервисов, прозрачности управленческих процессов и доступности информации для жителей.
Отметим, программа "Прозрачные города" TI Ukraine осенью прошлого года запустила исследование "Европейский индекс городов".
Его целью стала оценка уровня готовности городских советов Украины к требованиям евроинтеграции в сфере прозрачного демократического управления через анализ практик доступа к информации, подотчетности и общественному участию.
Напомним, в весеннем опросе соцгруппы "Рейтинг" большинство киевлян назвали столицу комфортным городом для жизни. Этот показатель был даже выше, чем до полномасштабного вторжения.