Найкращий для подорожей: як обрати автомобіль-кемпер

Для початку зруйнуємо двійко стереотипів про будинки на колесах, а тоді вже почнемо конструктивну розмову про їхні типи і варіанти оснащення.

На відміну від переконань більшості громадян, автодім – засіб не тільки для поїздок на відпочинок. Неправда, що більшу частину року він змушений стояти на парковці. Точніше, це стосується не всіх будинків на колесах.

Тривалі мандрівки в автодомі (так званий караванінг) – відпочинок доволі специфічний, і не факт, що на ділі він вам сподобається.

Житловий причіп

Такий собі entry level, варіант для початківців. Концептуально це спальні і вітальня, яку можна переміщувати позаду сімейного авто. Але є нюанси – автодачі є трьох розмірних класів. Найбільший, 4,5 – 6-метровий, дає максимум комфорту, як в повномаштабному моторизованому автодомі: окремі кухня та спальня, повноцінні меблі, кондиціонер, опалення тощо. Найменший, 3,5-метровий, пропонує більшість зручностей у вигляді трансформерів: диван-ліжко, спальня-вітальня, кухня-вітальня, душ-туалет, навіс-їдальня.

Всіх автодомів-причепів стосуються такі нюанси:

Причеп можна відчепити. І використовувати машину-тягач окремо, як протягом року, так і під час життя у причепі, коли треба "мотнутись" на екскурсію чи за продуктами;

Не кожен причеп можна буксирувати із "легковими" правами категорії B. Має значення маса причепу і маса автомобіля-тягача.

Щоб буксирувати причеп, потрібні навички, які треба набувати заздалегідь.

Кемпервен

Це автодім на базі мінівена, у тому числі і переобладнаний силами власника. Так, кузов зазвичай занизький, щоб стояти у ньому на повний зріст, але є така корисна опція як дах, що піднімається.

Місткий, але компактний "моноблоковий" формат . На відміну від автопотяга з дачею-причепом кемпервеном легше заїжджати у міста з тісними вуличками.

. На відміну від автопотяга з дачею-причепом кемпервеном легше заїжджати у міста з тісними вуличками. Машиною можна користуватись як звичайним транспортом. Найчастіше кемпервен зберігає свою буденну транспортну функцію: ним можна їздити у справах щодня, не тільки під час відпустки.

Найчастіше кемпервен зберігає свою буденну транспортну функцію: ним можна їздити у справах щодня, не тільки під час відпустки. Затісно. Скромні габарити обмежують можливості комплектації. Проте, якщо інтер’єр в цілому розрахований на двох осіб, не виключена наявність навіть санвузла.

Кастенваген

Другий доступний варіант автодома – облаштування його в мікроавтобусі чи вантажному фургоні. Фанати мандрівок замовляють такий автодім у тюнінг-ательє або переобладнують звичайний бус своїми силами.

Більше місця. У такому високому автодомі можна не просто спати і їсти, а вести активне життя.

У такому високому автодомі можна не просто спати і їсти, а вести активне життя. Варіант зекономити. Часто за базову машину обирають вживаний фургон або гарний екземпляр старої моделі. Це прийнятно, якщо не планується частих і далеких поїздок.

Часто за базову машину обирають вживаний фургон або гарний екземпляр старої моделі. Це прийнятно, якщо не планується частих і далеких поїздок. Скромність. Зовні такий автодім має вигляд звичайного фургона, а не коштовної автодачі – і є чимало ситуацій, коли це великий плюс.

Напівінтегрований автодім

Один варіантів "по-багатому" – житловий модуль на стандартному шасі легкої вантажівки з її ж кабіною. Важливо, що забезпечується прохід від керма у житлову зону, часто кабіна взагалі об’єднана з нею в один простір.

Можна підібрати якісний автодім. В цій дисципліні вже виступають шановані світові виробники. В першу чергу фірмовий рівень проявляється у рівні облаштування інтер’єрів.

Дорого. Справжній кемпер-автодім коштує серйозних грошей (новий – в районі $50 – 100 тис.). Зекономити можна за рахунок шасі: обравши, наприклад, автодім з агрегатами Ford або Fiat замість платформи Mercedes.

Справжній кемпер-автодім коштує серйозних грошей (новий – в районі $50 – 100 тис.). Зекономити можна за рахунок шасі: обравши, наприклад, автодім з агрегатами Ford або Fiat замість платформи Mercedes. Дешевше за інтегрований автодім. Наступний пункт нашого огляду має однакові вигоди з напівінтегрованим автодомом – але ж різниця в ціні буде вражаючою.

Інтегрований автодім

Найдорожчий варіант. Технічна платформа все одно буде від фірмових мікороавтобусів, але без їхньої кабіни – весь екстер’єр створюється дизайнерами виробника автодомів.

Ще більше місця. Оскільки водійська зона тут професійно інтегрована у загальну житлову площу, місця всередині буде більше. Крісла водія і штурмана повертаються і використовуються як меблі інтер’єру.

Оскільки водійська зона тут професійно інтегрована у загальну житлову площу, місця всередині буде більше. Крісла водія і штурмана повертаються і використовуються як меблі інтер’єру. Імідж. Подібний автодім не сприймається як переобладнана вантажівка, він має цілісний стиль і в цілому справляє багате враження.



Коротко

Приступаючи до вибору типу автодому, треба вже розуміти, якими саме місцями власник буде мандрувати і де зупинятись. Важливі якість типових під’їзних шляхів, рівень безпеки, наявність у тій чи іншій формі води, електрики, каналізації та інші ресурсів, прив’язка платні за розташування на майданчиках до розмірів автодому. Зазначені обставини обов’язково слід враховувати при виборі автодома – інакше омріяний відпочинок може залишити по собі купу негативних вражень.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.