Найкращий для подорожей: як обрати автомобіль-кемпер

Автодім – винахід корисний не тільки для туристів, які прагнуть бути ближче до природи. Журналісти РБК-Україна Авто розповідають, як обрати "саме той" будинок на колесах.
Про те, які бувають автодома і який потрібен саме вам, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Для початку зруйнуємо двійко стереотипів про будинки на колесах, а тоді вже почнемо конструктивну розмову про їхні типи і варіанти оснащення.
Такий собі entry level, варіант для початківців. Концептуально це спальні і вітальня, яку можна переміщувати позаду сімейного авто. Але є нюанси – автодачі є трьох розмірних класів. Найбільший, 4,5 – 6-метровий, дає максимум комфорту, як в повномаштабному моторизованому автодомі: окремі кухня та спальня, повноцінні меблі, кондиціонер, опалення тощо. Найменший, 3,5-метровий, пропонує більшість зручностей у вигляді трансформерів: диван-ліжко, спальня-вітальня, кухня-вітальня, душ-туалет, навіс-їдальня.
Всіх автодомів-причепів стосуються такі нюанси:
Це автодім на базі мінівена, у тому числі і переобладнаний силами власника. Так, кузов зазвичай занизький, щоб стояти у ньому на повний зріст, але є така корисна опція як дах, що піднімається.
Другий доступний варіант автодома – облаштування його в мікроавтобусі чи вантажному фургоні. Фанати мандрівок замовляють такий автодім у тюнінг-ательє або переобладнують звичайний бус своїми силами.
Один варіантів "по-багатому" – житловий модуль на стандартному шасі легкої вантажівки з її ж кабіною. Важливо, що забезпечується прохід від керма у житлову зону, часто кабіна взагалі об’єднана з нею в один простір.
Можна підібрати якісний автодім. В цій дисципліні вже виступають шановані світові виробники. В першу чергу фірмовий рівень проявляється у рівні облаштування інтер’єрів.
Найдорожчий варіант. Технічна платформа все одно буде від фірмових мікороавтобусів, але без їхньої кабіни – весь екстер’єр створюється дизайнерами виробника автодомів.
Приступаючи до вибору типу автодому, треба вже розуміти, якими саме місцями власник буде мандрувати і де зупинятись. Важливі якість типових під’їзних шляхів, рівень безпеки, наявність у тій чи іншій формі води, електрики, каналізації та інші ресурсів, прив’язка платні за розташування на майданчиках до розмірів автодому. Зазначені обставини обов’язково слід враховувати при виборі автодома – інакше омріяний відпочинок може залишити по собі купу негативних вражень.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.
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