Лучший для путешествий: как выбрать автомобиль-кемпер: как выбрать автомобиль-кемпер

Автодом - изобретение полезное не только для туристов, которые стремятся быть ближе к природе. Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают, как выбрать "именно тот" дом на колесах.
О том, какие бывают автодома и какой нужен именно вам, читайте в материале РБК-Украина.
Для начала разрушим пару стереотипов о домах на колесах, а потом уже начнем конструктивный разговор об их типах и вариантах оснащения.
Такой себе entry level, вариант для начинающих. Концептуально это спальни и гостиная, которую можно перемещать позади семейного авто. Но есть нюансы - автодачи есть трех размерных классов. Самый большой, 4,5 - 6-метровый, дает максимум комфорта, как в полномасштабном моторизованном автодоме: отдельные кухня и спальня, полноценная мебель, кондиционер, отопление и тому подобное. Самый маленький, 3,5-метровый, предлагает большинство удобств в виде трансформеров: диван-кровать, спальня-гостиная, кухня-гостиная, душ-туалет, навес-столовая.
Всех автодомов-прицепов касаются следующие нюансы:
Это автодом на базе минивэна, в том числе и переоборудованный силами владельца. Да, кузов обычно низковат, чтобы стоять в нем в полный рост, но есть такая полезная опция как поднимающаяся крыша.
Второй доступный вариант автодома - обустройство его в микроавтобусе или грузовом фургоне. Фанаты путешествий заказывают такой автодом в тюнинг-ателье или переоборудуют обычный бус своими силами.
Один вариант "по-богатому" - жилой модуль на стандартном шасси легкого грузовика с его же кабиной. Важно, что обеспечивается проход от руля в жилую зону, часто кабина вообще объединена с ней в одно пространство.
Можно подобрать качественный автодом. В этой дисциплине уже выступают уважаемые мировые производители. В первую очередь фирменный уровень проявляется в уровне обустройства интерьеров.
Самый дорогой вариант. Техническая платформа все равно будет от фирменных микороавтобусов, но без их кабины - весь экстерьер создается дизайнерами производителя автодомов.
Приступая к выбору типа автодома, надо уже понимать, по каким именно местам владелец будет путешествовать и где останавливаться. Важны качество типовых подъездных путей, уровень безопасности, наличие в той или иной форме воды, электричества, канализации и других ресурсов, привязка платы за расположение на площадках к размерам автодома. Указанные обстоятельства обязательно следует учитывать при выборе автодома - иначе желанный отдых может оставить после себя кучу негативных впечатлений.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.
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