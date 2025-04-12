Найкращий момент сезону: зірку збірної України відзначили в баскетбольній Євролізі (відео)

Топ-момент Ягупової стався у жовтні минулого року, в гостьовому матчі "Валенсії" проти празького УСК, який завершився перемогою іспанок – 67:64. Наша баскетболістка на останній секунді точним триочковим поставила крапку в грі.

У символічну збірну Євроліги, окрім українки, потрапили: дві гравчині турецького "Фенербахче" – бельгійка Емма Мессеман та американка з французьким паспортом Габбі Вільямс, іспанка з празького УСК Марія Конде та французька легіонерка турецького клубу "Мерсін" Ільяна Рупер. Тренером року визнано наставника Ягупової у "Валенсії" Рубена Бургоса.

Українка також претендувала на титул найкращої баскетболістки турніру, але поступилась у голосуванні Мессман. Раніше лідер нашої збірної здобувала це звання двічі – у 2020 та 2021 роках.

Ягупова в сезоні-2024/25 провела за "Валенсію" 13 матчів у Євролізі, в яких в середньому за гру набирала 11,6 очок, робила 3,5 підбирань, 3,8 асистів і 2,2 перехоплення. Чинні чемпіонки Іспанії вперше в історії вийшли до півфіналу найпрестижнішого єврокубка, де поступились "Мерсіну" (66:68).

Тепер команда українки зіграє в бронзовому фіналі проти "Фенербахче". Матч відбудеться 13 квітня о 18:00. А головний трофей розіграють "Мерсін" та УСК. Це протистояння в іспанській Сарагосі розпочнеться о 21:00 за Києвом.

Хто така Аліна Ягупова

33-річна уродженка Дніпра, вихованка однієї з місцевих ДЮСШ. На дорослому рівні в чемпіонаті України грала за "Дніпро", "Регіну-Баскет" і "Єлисавет-Баскет".

На драфті 2013 року жіночої НБА була обрана "Лос-Анджелес Спаркс" під 34-м номером. Однак, за океаном закріпитися не змогла. Натомість виступала в чемпіонатах Казахстану ("Астана Тайгерс", "Окжетпес"), Бельгії ("Касторс Брен"), Франції ("Вільньов-д'Аск") і Туреччини ("Фенербахче", "Мерсін").

Посеред сезону-2023/24 перебралася до "Валенсії". Допомогла левантійкам оформити чемпіонський дубль. Раніше тріумфувала в жіночій Євролізі з "Фенербахче", а в складі збірної України виступила на кількох Євробаскетах (2013, 2015, 2017, 2019).