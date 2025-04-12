Лучший момент сезона: звезду сборной Украины отметили в баскетбольной Евролиге (видео)

Топ-момент Ягуповой произошел в октябре прошлого года, в гостевом матче "Валенсии" против пражского УСК, который завершился победой испанок - 67:64. Наша баскетболистка на последней секунде точным трехочковым поставила точку в игре.

В символическую сборную Евролиги, кроме украинки, попали: две игрока турецкого "Фенербахче" - бельгийка Эмма Мессеман и американка с французским паспортом Габби Уильямс, испанка из пражского УСК Мария Конде и французская легионерка турецкого клуба "Мерсин" Ильяна Рупер. Тренером года признан наставник Ягуповой в "Валенсии" Рубен Бургос.

Украинка также претендовала на титул лучшей баскетболистки турнира, но уступила в голосовании Мессман. Ранее лидер нашей сборной получала это звание дважды - в 2020 и 2021 годах.

Ягупова в сезоне-2024/25 провела за "Валенсию" 13 матчей в Евролиге, в которых в среднем за игру набирала 11,6 очков, делала 3,5 подбора, 3,8 ассистов и 2,2 перехвата. Действующие чемпионки Испании впервые в истории вышли в полуфинал самого престижного еврокубка, где уступили "Мерсину" (66:68).

Теперь команда украинки сыграет в бронзовом финале против "Фенербахче". Матч состоится 13 апреля в 18:00. А главный трофей разыграют "Мерсин" и УСК. Это противостояние в испанской Сарагосе начнется в 21:00 по Киеву.

Кто такая Алина Ягупова

33-летняя уроженка Днепра, воспитанница одной из местных ДЮСШ. На взрослом уровне в чемпионате Украины играла за "Днепр", "Регину-Баскет" и "Елисавет-Баскет".

На драфте 2013 года женской НБА была выбрана "Лос-Анджелес Спаркс" под 34-м номером. Однако, за океаном закрепиться не смогла. Вместо этого выступала в чемпионатах Казахстана ("Астана Тайгерс", "Окжетпес"), Бельгии ("Касторс Брен"), Франции ("Вильнев-д'Аск") и Турции ("Фенербахче", "Мерсин").

Посреди сезона-2023/24 перебралась в "Валенсию". Помогла левантийкам оформить чемпионский дубль. Ранее триумфовала в женской Евролиге с "Фенербахче", а в составе сборной Украины выступила на нескольких Евробаскетах (2013, 2015, 2017, 2019).