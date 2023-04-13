Найкращий бомбардир ЧС-2014 залишився без клубу

31-річний хавбек став вільним агентом. Чемпіонат Греції став дев'ятим у кар'єрі латиноамериканця.

Хамес поповнив лави "червоно-білих" у вересні. "Олімпіакосу" колумбієць дістався безкоштовно, оскільки тоді перебував без клубу. На Балканах Родрігес встиг зіграти 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 6 результативних передач. "Олі" наразі йде на 3-й сходинці в Суперлізі, відстаючи від АЕКа та "Панатінаїкоса" на 6 пунктів.

"Хамес завжди буде частиною нашого клубу та членом червоно-білої родини. Ми вдячні йому за роботу та бажаємо всіляких успіхів у майбутньому", – йдеться в заяві гранда.

Хто такий Хамес Родрігес

Уродженець колумбійської Кукути, вихованець "Енвігадо". На професіональному рівні він дебютував у футболці "помаранчевої команди" в сезоні-2007.

До Європи Хамес переїхав із аргентинського "Банфілда" посеред сезону 2010/11. Провів 2,5 роки в складі "Порту". Пізніше захищав кольори "Монако", мадридського "Реала", мюнхенської "Баварії", ліверпульського "Евертона", катарського "Ер-Райяна".

Широка футбольна громадськість дізналася про Хамеса на ЧС-2014. Він став найкращим бомбардиром турніру, оформивши 6 м'ячів. Після Мундіалю "Реал" віддав за нього 75 млн євро. Усього в збірній Колумбії провів 90 поєдинків (26 голів).