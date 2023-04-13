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Лучший бомбардир ЧМ-2014 остался без клуба

Фото: Хамес Родригес провел в Греции полгода (facebook.com/OlympiacosFC)
Автор: Антон Федорцив

Руководство пирейского "Олимпиакоса" и звезда сборной Колумбии Хамес Родригес по обоюдному согласию расторгли контракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

31-летний хавбек стал свободным агентом. Чемпионат Греции стал девятым в карьере латиноамериканца.

Хамес пополнил ряды "красно-белых" в сентябре. "Олимпиакосу" колумбиец достался бесплатно, поскольку тогда находился без клуба. На Балканах Родригес успел сыграть 23 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач. "Оли" идет на 3-й строчке в Суперлиге, отставая от АЕКа и "Панатинаикоса" на 6 пунктов.

"Хамес всегда будет частью нашего клуба и членом красно-белой семьи. Мы благодарны ему за работу и желаем всяческих успехов в будущем", – говорится в заявлении гранда.

Кто такой Хамес Родригес

Уроженец колумбийской Кукуты, воспитанник "Энвигадо". На профессиональном уровне он дебютировал в футболке "оранжевой команды" в сезоне-2007.

В Европу Хамес переехал из аргентинского "Банфилда" посреди сезона 2010/11. Провел 2,5 года в составе "Порту". Позже защищал цвета "Монако", мадридского "Реала", мюнхенской "Баварии", ливерпульского "Эвертона", катарского "Эр-Райяна".

Широкая футбольная общественность узнала о Хамесе на ЧМ-2014. Он стал лучшим бомбардиром турнира, оформив 6 мячей. После Мундиаля "Реал" отдал за него 75 млн евро. Всего в сборной Колумбии провел 90 поединков (26 голов).

К слову, накануне "Реал" обыграл лондонский "Челси" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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