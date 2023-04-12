"Реал" із двома голами здолав "Челсі" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, перші матчі

"Реал" – "Челсі" – 2:0

Голи: Бензема, 22, Асенсіо, 74

Вилучення: Чілвелл, 59 (Ч, пряма червона картка)

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У дебюті цікавіше виглядали гості. Уже на 2-й хвилині Феліш утік в атаку з власної половини, але по дорозі розгубив сили та завдати Куртуа клопотів не зумів. А ось Чілвелл зі штрафного пробив над поперечиною.

Мадридці згодом відповіли двома напівнагодами Бензема. Спершу володар "Золотого м'яча" наважився пробити з понад 20-ти метрів – оборонець спробу заблокував. А в наступній атаці "вершкових" удар француза впіймав Кепа.

Та на 22-й хвилині "Челсі" не врятував і він. Хоча спробував – іспанський кіпер зреагував на постріл Вінісіуса з меж штрафного, але встигнути на добивання Бензема вже не зміг. Так форвард оформив свій 90-й м'яч у Лізі чемпіонів.

На старті другої половини команди обмінялися моментами. Феліш розім'яв Куртуа ударом із кута карної зони, а Модріч лише трохи не докрутив м'яч у дальню дев'ятку. Хтозна, як розгорнулися б події далі, якби на 59-й хвивилині "синіх" не підвів Чілвелл. Оборонець сфолив проти Родріго, який вибігав віч-на-віч із Кепою, та був вилучений.

Чисельною більшістю "Реал" скористався за 15 хвилин. Допоміг мадридцям стандарт – після розіграшу кутового партнери вивели на ударну позицію Асенсіо. Іспанець, який щойно вийшов на заміну, низовим ударом із лінії штрафного подвоїв перевагу Королівського клубу.

Після цього мадридці перейшли в економ-режим. Натомість "сині" не надто рвалися вперед, аби не пропустити більше. Тепер "Челсі" матиме непросте завдання на домашній арені в матчі-відповіді 18 квітня.