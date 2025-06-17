Найкращі виші Чехії: які університети визнає світ і де безкоштовно можуть навчатися українці

У Чехії немає офіційного державного рейтингу вишів, але місцеві університети регулярно потрапляють до міжнародних рейтингів. Найкращі з них оцінюються за якістю викладання, науковими досягненнями та можливостями для студентів.
РБК-Україна із посиланням на Msmstudy.ua розповідає про найкращі університети Чехії.
У Чехії працюють понад 70 університетів - 26 державних, 45 приватних і спеціалізовані заклади, як-от Поліцейська академія чи Університет оборони. Усі державні виші пропонують навчання чеською мовою.
Чеські університети активно долучаються до міжнародних освітніх програм - таких як ERASMUS, Leonardo та Ploteus. Це відкриває студентам шлях до навчання в європейських вишах і участі в обмінах.
Навчання тут тісно пов’язане з практикою: студенти проходять стажування у відомих компаніях, беруть участь у наукових конференціях та кар’єрних ярмарках. Такий підхід допомагає краще орієнтуватися на ринку праці.
Хоча національного рейтингу університетів у Чехії немає, місцеві виші регулярно фігурують у світових списках - зокрема QS, Times Higher Education і Webometrics. У них оцінюють якість викладання, рівень досліджень, цитованість науковців та співвідношення студентів до викладачів.
До міжнародних рейтингів стабільно входять провідні чеські виші - Карлів університет у Празі, Університет Масарика, Палацький університет в Оломоуці, Чеський технологічний університет (ČVUT) та Університет природничих наук (ČZU).
Найкращі ВНЗ країни:
Щоб вступити до вишу в Чехії, абітурієнтам необхідно мати хороший рівень знання мови - чеської або англійської. У приватних університетах іноді достатньо рівня B1, але для державних закладів зазвичай потрібен щонайменше рівень B2 з чеської. А от на медичні або технічні спеціальності можуть вимагати ще вищий - рівень C1.
При цьому знання мови обов’язково слід підтвердити офіційним сертифікатом. Українці, які добре володіють чеською, можуть навчатися безкоштовно - на державній формі. Якщо ж знають лише англійську, то мають право вступати лише на платну основу.
У Чехії майже всі університети приймають українців без сертифіката ЗНО/НМТ.
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