Лучшие вузы Чехии: какие университеты признает мир и где бесплатно могут учиться украинцы

В Чехии нет официального государственного рейтинга вузов, но местные университеты регулярно попадают в международные рейтинги. Лучшие из них оцениваются по качеству преподавания, научным достижениям и возможностям для студентов.
РБК-Украина со ссылкой на Msmstudy.ua рассказывает о лучших университетах Чехии.
В Чехии работают более 70 университетов - 26 государственных, 45 частных и специализированные заведения, например Полицейская академия или Университет обороны. Все государственные вузы предлагают обучение на чешском языке.
Чешские университеты активно приобщаются к международным образовательным программам - таким как ERASMUS, Leonardo и Ploteus. Это открывает студентам путь к обучению в европейских вузах и участию в обменах.
Обучение здесь тесно связано с практикой: студенты проходят стажировку в известных компаниях, участвуют в научных конференциях и карьерных ярмарках. Такой подход помогает лучше ориентироваться на рынке труда.
Хотя национального рейтинга университетов в Чехии нет, местные вузы регулярно фигурируют в мировых списках - в частности QS, Times Higher Education и Webometrics. В них оценивают качество преподавания, уровень исследований, цитируемость ученых и соотношение студентов к преподавателям.
В международные рейтинги стабильно входят ведущие чешские вузы - Карлов университет в Праге, Университет Масарика, Дворцовый университет в Оломоуце, Чешский технологический университет (ČVUT) и Университет естественных наук (ČZU).
Лучшие ВУЗы страны:
Чтобы поступить в вуз в Чехии, абитуриентам необходимо иметь хороший уровень знания языка - чешского или английского. В частных университетах иногда достаточно уровня B1, но для государственных заведений обычно требуется минимум уровень B2 по чешскому. А вот на медицинские или технические специальности могут требовать еще выше - уровень C1.
При этом знание языка обязательно следует подтвердить официальным сертификатом. Украинцы, которые хорошо владеют чешским, могут учиться бесплатно - на государственной форме. Если же знают только английский, то имеют право поступать только на платную основу.
В Чехии почти все университеты принимают украинцев без сертификата ВНО/НМТ.
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