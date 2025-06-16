Мрія тисяч абітурієнтів: топ-університети Польщі, де хочуть навчатися українці

Польські університети дедалі активніше приваблюють студентів не лише з Європи, а й з України. За даними Міністерства науки і вищої освіти Польщі, у 2023-2024 роках близько 45 тисяч наших громадян вибрали цю країну для здобуття вищої освіти, це майже половина від загальної кількості іноземних студентів у Польщі.

РБК-Україна із посиланням на Otouczelnie.pl розповідає про те, які вищі навчальні заклади у Польщі є найпрестижнішими.

Рейтинг найкращих університетів у Польщі За кількістю заявок на вступ торік найпопулярнішим ВНЗ став Варшавський університет. На другому місці - Ягеллонський університет у Кракові, а на третьому - Гданський політехнічний університет. Рейтинг державних академічних університетів (за кількістю заявок): Варшавський університет - 46 484;

Ягеллонський університет у Кракові - 34 507;

Гданський політехнічний університет - 32 722;

Варшавський політехнічний університет - 32 416;

Університет імені Адама Міцкевича у Познані - 26 706;

Гданський університет - 25 970;

Познанський політехнічний університет - 25 676;

Автономний інститут науки і техніки імені Станіслава Сташица у Кракові - 24 258;

Лодзький університет - 22 457;

Вроцлавський університет - 21 759. Варшавський університет став найпопулярнішим серед вступників торік (скриншот eurostudy.info) Найпопулярніші приватні вищі навчальні заклади (за кількістю заявок): Варшавська академія економіки та гуманітарних наук - 6 420

Університет SWPS - 5 825;

Академія WSB - 4 976;

Університет WSB Merito у Познані - 4 336;

Університет фінансів та бізнесу Вісли - 4 037;

Люблінська академія WSEI - 3 306;

Університет WSB Merito у Гданську - 2 984;

Університет Лазарського у Варшаві - 2 738;

Польсько-японська академія інформаційних технологій - 2 665;

Університет WSB Merito у Вроцлаві - 2 604. Варшавська академія економіки та гуманітарних наук (скриншот сайту eurostudy.info) Як українцям вступити у польські ВНЗ Українці мають право здобувати вищу освіту у Польщі навіть на безкоштовній основі. Для цього потрібно володіти польською мовою на рівні С1. Свої знання слід підтвердити Державним сертифікатом. Більшість державних польських ВНЗ вимагають від українців результатів НМТ, втім деяким приватним університетам їх надавати не обов'язково. Також українці повинні мати документи, які легалізують перебування у країні: карту поляка, PESEL UKR чи студентську візу.