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Найкращі виші Чехії: які університети визнає світ і де безкоштовно можуть навчатися українці

Чехія, Вівторок 17 червня 2025 08:00
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Найкращі виші Чехії: які університети визнає світ і де безкоштовно можуть навчатися українці Які університети вважаються найкращими у Чехії (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У Чехії немає офіційного державного рейтингу вишів, але місцеві університети регулярно потрапляють до міжнародних рейтингів. Найкращі з них оцінюються за якістю викладання, науковими досягненнями та можливостями для студентів.

РБК-Україна із посиланням на Msmstudy.ua розповідає про найкращі університети Чехії.

Рейтинг найкращих університетів

У Чехії працюють понад 70 університетів - 26 державних, 45 приватних і спеціалізовані заклади, як-от Поліцейська академія чи Університет оборони. Усі державні виші пропонують навчання чеською мовою.

Чеські університети активно долучаються до міжнародних освітніх програм - таких як ERASMUS, Leonardo та Ploteus. Це відкриває студентам шлях до навчання в європейських вишах і участі в обмінах.

Навчання тут тісно пов’язане з практикою: студенти проходять стажування у відомих компаніях, беруть участь у наукових конференціях та кар’єрних ярмарках. Такий підхід допомагає краще орієнтуватися на ринку праці.

Хоча національного рейтингу університетів у Чехії немає, місцеві виші регулярно фігурують у світових списках - зокрема QS, Times Higher Education і Webometrics. У них оцінюють якість викладання, рівень досліджень, цитованість науковців та співвідношення студентів до викладачів.

До міжнародних рейтингів стабільно входять провідні чеські виші - Карлів університет у Празі, Університет Масарика, Палацький університет в Оломоуці, Чеський технологічний університет (ČVUT) та Університет природничих наук (ČZU).

Найкращі ВНЗ країни:

  • Карлів Університет в Празі (Univerzita Karlova v Praze). Тут відбувається підготовка за програмами: гуманітарні науки, природні науки, право, медицина;
  • Університет Масарика в Брно (Masarykova Univerzita). Тут навчають за програмами: право, юриспруденція, медицина, природничі науки, філософія, педагогіка, психологія, економіка, інформатика, фізична культура та спорт;
  • Університет Палацького в Оломоуці (Univerzita Palackého v Olomouci Palacky University). Тут готують спеціалістів за напрямками: педагогіка, соціальна робота в галузі освіти, вихователь у дошкільних закладах, екологія та охорона навколишнього середовища;
  • Чеський Аграрний Університет в Празі (Česká Zemědělská Univerzita v Praze). Тут навчають за програмами: природні ресурси, сільське господарство, економіка, техніка, інформаційні технології;
  • Технічний університет в Брно (Brno University of Technology). Тут відбувається підготовка за програмами: архітектура, електротехніка та телекомунікації, хімія, інформаційні технології, підприємництво, будівництво, машинобудування, художнє мистецтво;
  • Чеський Технічний Університет в Празі (České Vysoké Učení Technické v Praze). Тут готують спеціалістів за напрямками: техніка, технології, транспорт, інформаційні технології, будівництво, архітектура;
  • Хіміко-технологічний Університет в Празі (Vysoká Škola Chemicko-technologická v Praze). Тут навчають за програмами: хімічні технології, охорона навколишнього середовища, харчова промисловість;
  • Вища Школа Економіки в Празі (Vysoká Škola Ekonomická v Praze). Освітні програми закладу: бухгалтерський облік, фінанси, міжнародна економіка, менеджмент, підприємництво, статистика;
  • Технічний Університет в Ліберці (Technická univerzita v Liberci). Тут готують спеціалістів за напрямками: машинобудівництво, текстиль, спеціалізація в педагогіці, економічна політика і управління, архітектура та урбанізм, електротехніка та інформатика, санітарія;
  • Університет Яна Пуркіне (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). Тут навчають за програмами: історія, філологія, екологія, дизайн, графічний дизайн, Фотографія та інтермедіальна творчість та інші.

Найкращі виші Чехії: які університети визнає світ і де безкоштовно можуть навчатися українціКарлів університет у Празі вважається найкращим ВНЗ в країні (фото: msmstudy.ua)

Які умови вступу для українців

Щоб вступити до вишу в Чехії, абітурієнтам необхідно мати хороший рівень знання мови - чеської або англійської. У приватних університетах іноді достатньо рівня B1, але для державних закладів зазвичай потрібен щонайменше рівень B2 з чеської. А от на медичні або технічні спеціальності можуть вимагати ще вищий - рівень C1.

При цьому знання мови обов’язково слід підтвердити офіційним сертифікатом. Українці, які добре володіють чеською, можуть навчатися безкоштовно - на державній формі. Якщо ж знають лише англійську, то мають право вступати лише на платну основу.

У Чехії майже всі університети приймають українців без сертифіката ЗНО/НМТ.

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