Лучшие вузы Чехии: какие университеты признает мир и где бесплатно могут учиться украинцы

В Чехии нет официального государственного рейтинга вузов, но местные университеты регулярно попадают в международные рейтинги. Лучшие из них оцениваются по качеству преподавания, научным достижениям и возможностям для студентов.

РБК-Украина со ссылкой на Msmstudy.ua рассказывает о лучших университетах Чехии.

Рейтинг лучших университетов

В Чехии работают более 70 университетов - 26 государственных, 45 частных и специализированные заведения, например Полицейская академия или Университет обороны. Все государственные вузы предлагают обучение на чешском языке.

Чешские университеты активно приобщаются к международным образовательным программам - таким как ERASMUS, Leonardo и Ploteus. Это открывает студентам путь к обучению в европейских вузах и участию в обменах.

Обучение здесь тесно связано с практикой: студенты проходят стажировку в известных компаниях, участвуют в научных конференциях и карьерных ярмарках. Такой подход помогает лучше ориентироваться на рынке труда.

Хотя национального рейтинга университетов в Чехии нет, местные вузы регулярно фигурируют в мировых списках - в частности QS, Times Higher Education и Webometrics. В них оценивают качество преподавания, уровень исследований, цитируемость ученых и соотношение студентов к преподавателям.

В международные рейтинги стабильно входят ведущие чешские вузы - Карлов университет в Праге, Университет Масарика, Дворцовый университет в Оломоуце, Чешский технологический университет (ČVUT) и Университет естественных наук (ČZU).

Лучшие ВУЗы страны:

Карлов Университет в Праге (Univerzita Karlova v Praze). Здесь происходит подготовка по программам: гуманитарные науки, естественные науки, право, медицина;

(Univerzita Karlova v Praze). Здесь происходит подготовка по программам: гуманитарные науки, естественные науки, право, медицина; Университет Масарика в Брно (Masarykova Univerzita). Здесь обучают по программам: право, юриспруденция, медицина, естественные науки, философия, педагогика, психология, экономика, информатика, физическая культура и спорт;

(Masarykova Univerzita). Здесь обучают по программам: право, юриспруденция, медицина, естественные науки, философия, педагогика, психология, экономика, информатика, физическая культура и спорт; Университет Палацкого в Оломоуце (Univerzita Palackého v Olomouci Palacky University). Здесь готовят специалистов по направлениям: педагогика, социальная работа в области образования, воспитатель в дошкольных учреждениях, экология и охрана окружающей среды;

(Univerzita Palackého v Olomouci Palacky University). Здесь готовят специалистов по направлениям: педагогика, социальная работа в области образования, воспитатель в дошкольных учреждениях, экология и охрана окружающей среды; Чешский Аграрный Университет в Праге (Česká Zemědělská Univerzita v Praze). Здесь обучают по программам: природные ресурсы, сельское хозяйство, экономика, техника, информационные технологии;

(Česká Zemědělská Univerzita v Praze). Здесь обучают по программам: природные ресурсы, сельское хозяйство, экономика, техника, информационные технологии; Технический университет в Брно (Brno University of Technology). Здесь происходит подготовка по программам: архитектура, электротехника и телекоммуникации, химия, информационные технологии, предпринимательство, строительство, машиностроение, художественное искусство;

(Brno University of Technology). Здесь происходит подготовка по программам: архитектура, электротехника и телекоммуникации, химия, информационные технологии, предпринимательство, строительство, машиностроение, художественное искусство; Чешский Технический Университет в Праге (České Vysoké Učení Technické v Praze). Здесь готовят специалистов по направлениям: техника, технологии, транспорт, информационные технологии, строительство, архитектура;

(České Vysoké Učení Technické v Praze). Здесь готовят специалистов по направлениям: техника, технологии, транспорт, информационные технологии, строительство, архитектура; Химико-технологический Университет в Праге (Vysoká Škola Chemicko-technologická v Praze). Здесь обучают по программам: химические технологии, охрана окружающей среды, пищевая промышленность;

(Vysoká Škola Chemicko-technologická v Praze). Здесь обучают по программам: химические технологии, охрана окружающей среды, пищевая промышленность; Высшая Школа Экономики в Праге (Vysoká Škola Ekonomická v Praze). Образовательные программы заведения: бухгалтерский учет, финансы, международная экономика, менеджмент, предпринимательство, статистика;

(Vysoká Škola Ekonomická v Praze). Образовательные программы заведения: бухгалтерский учет, финансы, международная экономика, менеджмент, предпринимательство, статистика; Технический Университет в Либерце (Technická univerzita v Liberci). Здесь готовят специалистов по направлениям: машиностроение, текстиль, специализация в педагогике, экономическая политика и управление, архитектура и урбанизм, электротехника и информатика, санитария;

(Technická univerzita v Liberci). Здесь готовят специалистов по направлениям: машиностроение, текстиль, специализация в педагогике, экономическая политика и управление, архитектура и урбанизм, электротехника и информатика, санитария; Университет Яна Пуркине (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). Здесь обучают по программам: история, филология, экология, дизайн, графический дизайн, Фотография и интермедиальное творчество и другие.

Карлов университет в Праге считается лучшим ВУЗом в стране (фото: msmstudy.ua)

Какие условия поступления для украинцев

Чтобы поступить в вуз в Чехии, абитуриентам необходимо иметь хороший уровень знания языка - чешского или английского. В частных университетах иногда достаточно уровня B1, но для государственных заведений обычно требуется минимум уровень B2 по чешскому. А вот на медицинские или технические специальности могут требовать еще выше - уровень C1.

При этом знание языка обязательно следует подтвердить официальным сертификатом. Украинцы, которые хорошо владеют чешским, могут учиться бесплатно - на государственной форме. Если же знают только английский, то имеют право поступать только на платную основу.

В Чехии почти все университеты принимают украинцев без сертификата ВНО/НМТ.