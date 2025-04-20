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Лучшие в Украине: 10 вузов, в которые мечтают поступить выпускники в 2025 году

Воскресенье 20 апреля 2025 08:00
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Лучшие в Украине: 10 вузов, в которые мечтают поступить выпускники в 2025 году Какие университеты признаны лучшими в Украине (фото иллюстративное: facebook_com_kpiuaofficial)
Автор: Василина Копытко

Совсем скоро в Украине стартует вступительная кампания-2025. Уже сейчас тысячи выпускников выбирают университет, который определит их будущее.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Освіта рассказывает, какие вузы признаны лучшими в Украине.

Консолидированный рейтинг ВУЗов

Консолидированный рейтинг высших учебных заведений составлен на основании известных в Украине рейтингов вузов: "ТОП-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт". В этом списке 235 образовательных учреждений.

Десятка лучших вузов:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Национальный университет "Львовская политехника";
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
  • Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
  • Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца;
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
  • Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова.

Добавим также, что в рейтинге данные за 2024 год, поскольку нынешние списки пока не обнародовали. Однако десятка лучших образовательных учреждений в основном из года в год остается неизменной.

Рейтинг SCIVERSE SCOPUS

Также приводим список лучших вузов согласно базе данных SCIVERSE SCOPUS. Результаты рейтинга основаны на показателях цитирования научных статей, опубликованных учебными заведениями или их специалистами.

База постоянно индексирует более 25 тысяч периодических и непериодических научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В нее попадают публикации научных журналов, материалы конференций, книжных изданий и т.д.

Лучшие в Украине: 10 вузов, в которые мечтают поступить выпускники в 2025 годуРейтинг вузов по показателям базы данных SCIVERSE SCOPUS (скриншот сайта Освіта)

Детали вступительной кампании-2025

Основная сессия НМТ-2025 начнется уже 14 мая и продлится 25 июня, а дополнительная будет проходить с 14 по 25 июля.

В 2025 году абитуриенты могут подать: до 5 заявлений на бюджет (государственный заказ), до 15 заявлений в целом. Личные электронные кабинеты абитуриентов будут работать с 25 июня по 20 октября 2025 года.

Читайте также о том, какие украинские вузы международный рейтинг признал лучшими.

Ранее мы писали о том, сколько баллов нужно набрать на НМТ-2025, чтобы поступить, и что делать, если не преодолели порог.

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