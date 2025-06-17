Найкращі продукти літа: 18 овочів та фруктів, які має їсти кожен

Літо - час, коли організм потребує особливої уваги до харчування. Варто включати у раціон сезонні продукти, які допоможуть зберегти водний баланс, покращити травлення і захистити шкіру від сонця.
РБК-Україна також повідомляє, яких продукти краще уникати в спеку.
Літо - це час, коли потрібно насичувати тіло тим, що реально дає силу, свіжість і легкість.
Дієтолог Софія Наум назвала 18 корисних літніх продуктів:
Експерт додала що більшість із цих продуктів ще й низькокалорійні.
Напоїв, що сприяють зневодненню
Алкоголь зневоднює організм і підвищує температуру тіла, що може призвести до теплового виснаження чи теплового удару.
Кава та енергетики мають сечогінний ефект, що також сприяє зневодненню.
Продукти, що навантажують травну систему
Жирна та смажена їжа погано перетравлюється, може викликати тяжкість і дискомфорт, особливо в спеку.
Фастфуд та оброблені продукти містять багато солі, цукру та трансжирів, що можуть погіршити самопочуття в спеку.
Продукти з високим вмістом натрію
Солоні закуски, консерви та копченості можуть призвести до набряків і підвищення артеріального тиску.
Спеції та приправи
Гострі спеції підвищують температуру тіла і викликати дискомфорт.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Софії Наум та сайт NDTV.