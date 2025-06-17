Найкращі продукти літа: 18 овочів та фруктів, які має їсти кожен

Які продукти їсти влітку

Літо - це час, коли потрібно насичувати тіло тим, що реально дає силу, свіжість і легкість.

Дієтолог Софія Наум назвала 18 корисних літніх продуктів:

огірки - майже повністю складаються з води. Тому ідеальні для зволоження та підтримують серце

- майже повністю складаються з води. Тому ідеальні для зволоження та підтримують серце кавун - освіжає та виводить зайву воду. До того ж це ідеальний перекус

- освіжає та виводить зайву воду. До того ж це ідеальний перекус вишня/черешня - нормалізують сон і зменшують запалення

- нормалізують сон і зменшують запалення полуниця - багато вітаміну С, тому шкіра скаже "дякую"

- багато вітаміну С, тому шкіра скаже "дякую" абрикоси/персики - містить бета-каротин для шкіри та зору

- містить бета-каротин для шкіри та зору зелень (рукола, шпинат) - це хлорофіл та залізо, які корисні для організму

- це хлорофіл та залізо, які корисні для організму помідори - лікопін у овочі покращує стан шкіри і серця

- лікопін у овочі покращує стан шкіри і серця авокадо - містить корисні жири та покращує гормональний баланс

- містить корисні жири та покращує гормональний баланс лимон - освіжає, стимулює травлення та покращує імунітет

- освіжає, стимулює травлення та покращує імунітет ананас - містить бромелайн для кращого травлення

- містить бромелайн для кращого травлення кукурудза - насичує енергією, клітковиною та насичує організм

- насичує енергією, клітковиною та насичує організм морква - допомагає гарно засмагати та підтримує зір.

- допомагає гарно засмагати та підтримує зір. виноград - є у складі антиоксидант ресвератрол для молодості

- є у складі антиоксидант ресвератрол для молодості манго - має вітаміни A, C, E для імунітету й шкіри

- має вітаміни A, C, E для імунітету й шкіри кефір та йогурт - охолоджує та підтримує мікрофлору

- охолоджує та підтримує мікрофлору м’ята/базилік - чудово допомагає травленню

- чудово допомагає травленню кокосова вода - це електроліт який чудово пити після спеки або тренування

- це електроліт який чудово пити після спеки або тренування чорниця/лохина - суперфуд для зору, пам’яті та шкіри

Експерт додала що більшість із цих продуктів ще й низькокалорійні.

Чого уникати влітку

Напоїв, що сприяють зневодненню

Алкоголь зневоднює організм і підвищує температуру тіла, що може призвести до теплового виснаження чи теплового удару.

Кава та енергетики мають сечогінний ефект, що також сприяє зневодненню.

Продукти, що навантажують травну систему

Жирна та смажена їжа погано перетравлюється, може викликати тяжкість і дискомфорт, особливо в спеку.

Фастфуд та оброблені продукти містять багато солі, цукру та трансжирів, що можуть погіршити самопочуття в спеку.

Продукти з високим вмістом натрію

Солоні закуски, консерви та копченості можуть призвести до набряків і підвищення артеріального тиску.

Спеції та приправи

Гострі спеції підвищують температуру тіла і викликати дискомфорт.