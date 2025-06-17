Лучшие продукты лета: 18 овощей и фруктов, которые должен есть каждый

Лето - время, когда организм требует особого внимания к питанию. Стоит включать в рацион сезонные продукты, которые помогут сохранить водный баланс, улучшить пищеварение и защитить кожу от солнца.
РБК-Украина также сообщает, каких продукты лучше избегать в жару.
Лето - это время, когда нужно насыщать тело тем, что реально дает силу, свежесть и легкость.
Диетолог София Наум назвала 18 полезных летних продуктов:
Эксперт добавила что большинство из этих продуктов еще и низкокалорийные.
Напитков, способствующих обезвоживанию
Алкоголь обезвоживает организм и повышает температуру тела, что может привести к тепловому истощению или тепловому удару.
Кофе и энергетики имеют мочегонный эффект, что также способствует обезвоживанию.
Продукты, нагружающие пищеварительную систему
Жирная и жареная пища плохо переваривается, может вызвать тяжесть и дискомфорт, особенно в жару.
Фастфуд и обработанные продукты содержат много соли, сахара и трансжиров, которые могут ухудшить самочувствие в жару.
Продукты с высоким содержанием натрия
Соленые закуски, консервы и копчености могут привести к отекам и повышению артериального давления.
Специи и приправы
Острые специи повышают температуру тела и вызывать дискомфорт.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Софии Наум и сайт NDTV.