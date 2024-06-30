Найкращі бізнес-проекти ветеранів і переселенців отримали понад 5,6 млн гривень: деталі

Що відомо про програму

Навчальна програма "Право на бізнес: від ідеї до прибутку" проходила на Київщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині й Житомирщині.

Учасники отримали знання й підсилили навички ведення підприємницької діяльності, починаючи з пошуку бізнес-ідеї, налагодження менеджменту й маркетингу до моменту отримання першого доходу.

У програмі взяли участь 86 осіб. Вони пройшли 20 офлайн-тренінгів та успішно презентували свої бізнес-проекти. Організатори вибрали 44 бізнес-проекти, які отримали фінансування на понад 5,6 млн гривень.

Навчання охопило такі теми:

створення бізнес-моделі своєї справи

створення фінансової моделі своєї справи

бухгалтерські та юридичні аспекти підприємницької діяльності

маркетинг, продажі й робота з клієнтами

"Усі проекти, які розробили учасники, спрямовані або на створення якіснішого продукту для споживачів, або на надання кращих послуг. Серед учасників програми є внутрішньо переміщені особи, які беззаперечно визначили участь в нашому проекті як підтримку на новому місці", - розповіла проектна менеджерка Олена Герус.

Гранти отримали по десять підприємців із Київщини й Чернігівщини та по вісім із Житомирщини, Сумщини та Харківщини.

Серед переможців такі бізнеси:

дитячий центр розвитку

магазин косметики

бухгалтерські послуги

кондитерська

козина екоферма

клінінгові послуги

виробництво паливних брикетів

ювелірні вироби

центр поліграфії тощо

Повний перелік переможців можна переглянути тут.

Отримані гранти підуть на закупівлю обладнання. Проекти мають реалізувати протягом трьох місяців - до кінця серпня - початку вересня 2024 року.

Переможці грантової програми отримали фінансування на понад 5,6 млн грн (фото: БФ "Право на захист")

На кого орієнтована програма

Ця програма була розрахована на вмотивованих власників малого бізнесу, чиї підприємства постраждали через повномасштабне вторгнення, й тих, хто лише хоче розпочати власну справу, або підпадає під один із критеріїв вразливості.

Навчальний курс розрахований на:

внутрішньо переміщених осіб

осіб з інвалідністю

чоловіків/ жінок, які самостійно виховують дітей

ветеранів АТО/війни, які вже не є військовослужбовцями

Навчальна програма "Право на бізнес: від ідеї до прибутку" реалізується Благодійним фондом "Право на захист" у межах проекту "Сила: Житло, захист і засоби для існування людям, які повернулися додому", що реалізовується за підтримки Українського гуманітарного фонду (UHF).