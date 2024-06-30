Найкращі бізнес-проекти ветеранів і переселенців отримали понад 5,6 млн гривень: деталі

В Україні завершилась навчальна програма для ветеранів, переселенців та людей із вразливих категорій. 44 найкращі бізнес-проекти отримали фінансування на суму понад 5,6 млн гривень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на інформацію від Благодійного фонду "Право на захист".
Навчальна програма "Право на бізнес: від ідеї до прибутку" проходила на Київщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині й Житомирщині.
Учасники отримали знання й підсилили навички ведення підприємницької діяльності, починаючи з пошуку бізнес-ідеї, налагодження менеджменту й маркетингу до моменту отримання першого доходу.
У програмі взяли участь 86 осіб. Вони пройшли 20 офлайн-тренінгів та успішно презентували свої бізнес-проекти. Організатори вибрали 44 бізнес-проекти, які отримали фінансування на понад 5,6 млн гривень.
Навчання охопило такі теми:
"Усі проекти, які розробили учасники, спрямовані або на створення якіснішого продукту для споживачів, або на надання кращих послуг. Серед учасників програми є внутрішньо переміщені особи, які беззаперечно визначили участь в нашому проекті як підтримку на новому місці", - розповіла проектна менеджерка Олена Герус.
Гранти отримали по десять підприємців із Київщини й Чернігівщини та по вісім із Житомирщини, Сумщини та Харківщини.
Серед переможців такі бізнеси:
Повний перелік переможців можна переглянути тут.
Отримані гранти підуть на закупівлю обладнання. Проекти мають реалізувати протягом трьох місяців - до кінця серпня - початку вересня 2024 року.
Ця програма була розрахована на вмотивованих власників малого бізнесу, чиї підприємства постраждали через повномасштабне вторгнення, й тих, хто лише хоче розпочати власну справу, або підпадає під один із критеріїв вразливості.
Навчальний курс розрахований на:
Навчальна програма "Право на бізнес: від ідеї до прибутку" реалізується Благодійним фондом "Право на захист" у межах проекту "Сила: Житло, захист і засоби для існування людям, які повернулися додому", що реалізовується за підтримки Українського гуманітарного фонду (UHF).
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