Навчання для ветеранів. У Києві запускають ще один корисний проект

У Києві запускають програму для ветеранів та їхніх близьких з навчання по збірці FPV-дронів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Freyas workshop в Instagram.

Що відомо про проект

У Майстерні Фреї ветерани та їх родичі зможуть навчитися збирати FPV-коптери й надалі допомагати бойовим пілотам на передовій із забезпеченням дронами.

"Навіть, якщо ви не знаєте про дрони нічого (окрім того, що вони дуже потрібні), але маєте мотивацію і час - приходьте", - кажуть організатори.

Що навчать на курсі:

як повинно бути облаштоване робоче місце інженера та які інструменти є необхідними для збірки FPV-дронів

будову FPV-дрона та функціональні особливості комплектуючих

як правильно усе це зібрати, створити і налаштувати робочий продукт для фронту

Учасники курсу зможуть:

здобути необхідні практичні навички в роботі з радіоелектронікою

знайти однодумців та обмінюватись з ними своїм досвідом

отримати нову актуальну професію

долучитися до виробництва дронів, які необхідні на фронті

"Все це ми будемо робити разом. Тобто за підтримки тих, хто вже має вдалий досвід збірки дронів, а також тих, хто може розповісти як використовуються "пташки" у бою. Ми створюємо спільноту для обміну досвідом, взаємодії та роботи, яка принесе конкретний результат - FPV-дрони для фронту", - кажуть у Майстерні Фреї.

Зазначається, що до проекту можуть також долучитись цивільні, яким цікава тема дронів.

Проект навчатиме ветеранів і їхніх близьких (фото: Freyas workshop/Instagram)