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Навчання для ветеранів. У Києві запускають ще один корисний проект

П'ятниця 28 червня 2024 09:00
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Навчання для ветеранів. У Києві запускають ще один корисний проект У програмі зможуть взяти участь ветерани і їхні близькі (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Києві запускають програму для ветеранів та їхніх близьких з навчання по збірці FPV-дронів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Freyas workshop в Instagram.

Що відомо про проект

У Майстерні Фреї ветерани та їх родичі зможуть навчитися збирати FPV-коптери й надалі допомагати бойовим пілотам на передовій із забезпеченням дронами.

"Навіть, якщо ви не знаєте про дрони нічого (окрім того, що вони дуже потрібні), але маєте мотивацію і час - приходьте", - кажуть організатори.

Що навчать на курсі:

  • як повинно бути облаштоване робоче місце інженера та які інструменти є необхідними для збірки FPV-дронів
  • будову FPV-дрона та функціональні особливості комплектуючих
  • як правильно усе це зібрати, створити і налаштувати робочий продукт для фронту

Учасники курсу зможуть:

  • здобути необхідні практичні навички в роботі з радіоелектронікою
  • знайти однодумців та обмінюватись з ними своїм досвідом
  • отримати нову актуальну професію
  • долучитися до виробництва дронів, які необхідні на фронті

"Все це ми будемо робити разом. Тобто за підтримки тих, хто вже має вдалий досвід збірки дронів, а також тих, хто може розповісти як використовуються "пташки" у бою. Ми створюємо спільноту для обміну досвідом, взаємодії та роботи, яка принесе конкретний результат - FPV-дрони для фронту", - кажуть у Майстерні Фреї.

Зазначається, що до проекту можуть також долучитись цивільні, яким цікава тема дронів.

Навчання для ветеранів. У Києві запускають ще один корисний проектПроект навчатиме ветеранів і їхніх близьких (фото: Freyas workshop/Instagram)

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