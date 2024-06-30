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Лучшие бизнес-проекты ветеранов и переселенцев получили более 5,6 млн гривен: детали

44 лучших бизнес-проекта получили финансирование (фото: БФ "Право на защиту")
Автор: Василина Копытко

В Украине завершилась обучающая программа для ветеранов, переселенцев и людей из уязвимых категорий. 44 лучших бизнес-проекта получили финансирование на сумму более 5,6 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию Благотворительного фонда "Право на защиту".

Что известно о программе

Учебная программа "Право на бизнес: от идеи до прибыли" проходила в Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.

Участники получили знания и усилили навыки ведения предпринимательской деятельности, начиная с поиска бизнес-идеи, налаживание менеджмента и маркетинга до момента получения первого дохода.

В программе приняли участие 86 человек. Они прошли 20 офлайн-тренингов и успешно представили свои бизнес-проекты. Организаторы выбрали 44 бизнес-проекта, которые получили финансирование более чем на 5,6 млн гривен.

Обучение охватило следующие темы:

  • создание бизнес-модели своего дела
  • создание финансовой модели своего дела
  • бухгалтерские и юридические аспекты предпринимательской деятельности
  • маркетинг, продажи и работа с клиентами

"Все проекты, которые разработали участники, направлены либо на создание более качественного продукта для потребителей, либо на предоставление лучших услуг. Среди участников программы есть внутренне перемещенные лица, безоговорочно определившие участие в нашем проекте как поддержку на новом месте", - рассказала проектная менеджер Елена Герус.

Гранты получили по десять предпринимателей из Киевской и Черниговской областей, по восемь из Житомирской, Сумской и Харьковской областей.

Среди победителей такие бизнесы:

  • детский центр развития
  • магазин косметики
  • бухгалтерские услуги
  • кондитерская
  • козинная экоферма
  • клининговые услуги
  • производство топливных брикетов
  • ювелирные изделия
  • центр полиграфии и т. п.

Полный список победителей можно посмотреть здесь.

Полученные гранты пойдут на покупку оборудования. Проекты должны реализовать в течение трех месяцев - до конца августа - начала сентября 2024 года.

Победители грантовой программы получили финансирование более чем на 5,6 млн грн (фото: БФ "Право на защиту")

На кого ориентированная программа

Эта программа была рассчитана на мотивированных владельцев малого бизнеса, чьи предприятия пострадали из-за полномасштабного вторжения и тех, кто только хочет начать собственное дело, или подпадает под один из критериев уязвимости.

Учебный курс рассчитан на:

  • внутренне перемещенных лиц
  • лиц с инвалидностью
  • мужчин/ женщин, самостоятельно воспитывающих детей
  • ветеранов АТО/войны, которые уже не являются военнослужащими

Учебная программа "Право на бизнес: от идеи к прибыли" реализуется Благотворительным фондом "Право на защиту" в рамках проекта "Сила: Жилье, защита и средства к существованию вернувшимся домой", реализуемой при поддержке Украинского гуманитарного фонда (UHF).

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