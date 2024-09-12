Найкраще місто для пошуку роботи. Де в Україні найбільше вакансій

Зміст:

Які регіони лідирують за кількістю вакансій

Восени ринок праці зазвичай активізується, а цього року компанії почали активніше розміщувати вакансії вже у серпні. На популярних порталах пошуку роботи в Україні кількість пропозицій щодо працевлаштування перевищила 100 тис.

До прикладу, на Work.ua розмістили майже 115,5 тис. вакансій, що є рекордом від початку повномасштабного вторгнення. На сайті robota.ua опубліковано понад 110 тис. пропозицій від роботодавців.

Водночас кількість вакансій різниться залежно від регіону. За даними аналітики Work.ua, до п'ятірки лідерів входять Київщина, Дніпропетровська область, Львівщина, Одещина та Харківщина. Причому Харківська область після перерви повернулася у цей список та витіснила Івано-Франківщину.

Загалом роботи побільшало також у Закарпатській (+10%), Житомирській (+9%), Рівненській (+8%), Вінницькій (+8%) областях.

Дані порталу Work.ua

Якщо порівнювати ситуацію по містах, то столиця України є безперечним лідером з 32,7 тис. вакансій (дані Work.ua на 11 вересня). Найбільше пропозицій роботи налічується в обласних центрах.

У Львові розміщено понад 8 тис. оголошень, у Дніпрі – 7,3 тис., в Одесі – 6,3 тис., у Харкові – 3,3 тис., у Вінниці – 2,7 тис., в Івано-Франківську – 2,4 тис., у Запоріжжі – 2,2 тис., у Хмельницькому – 1,9 тис. пропозицій роботи.

Понад 30 тисяч пропозицій. Робота в Києві

Сайти пошуку роботи наводять дані про понад 30 тисяч вакансій у Києві.

На robota.ua з 37 тисяч пропозицій найбільше розміщено у категорії "Торгівля" (5586), далі йдуть "Продажі, клієнт-менеджмент" (5416),"Виробництво, інженери, технологи" (4224), "Адміністративний персонал, водії, кур'єри" (4174), "Робочі спеціальності, персонал для дому" (3919).

На порталі Work.ua у топі посад, на які шукають працівників, менеджер у шоурум, продавець-консультант, адміністратор.

Скриншот Work.ua

За даними статистики Державної служби зайнятості, від початку 2024 року в Києві серед найзатребуваніших професій:

продавець

водій

адміністратор

менеджер з продажу

бухгалтер

кухар

слюсар (автослюсар)

вантажник

лікар

комірник

Ситуація із зарплатами

Розмір заробітної плати є одним із вирішальних факторів для шукачів роботи. Київ тримає лідерство не лише за кількістю вакансій, але й за рівнем оплати праці.

Середня зарплата у столиці становить 25 тис. грн (дані Work.ua за розміщеними вакансіями). На другому місці – Львів (22,5 тис. грн), третє місце у Дніпра (20,1 тис. грн), в Одесі та Івано-Франківську середня зарплата становить 20 тис. грн.

За найбільш популярною вакансією продавця-консультанта в Києві пропонують середню зарплату на рівні 21 тис. грн.

Скриншот Work.ua

По вакансії менеджера з продажу середня зарплата в столиці 35 тис. грн.

Скриншот Work.ua

Адміністраторам готові платити в середньому 22,5 тис. грн.

Скриншот Work.ua

Зарплати по інших затребуваних професіях у Києві наступні: кухар – 26,5 тис. грн; водій – 30 тис. грн; бухгалтер – 26 тис. грн; бариста – 20,5 тис. грн; офіс-менеджер – 22,5 тис. грн.

При підготовці використовувалися: дані порталів пошуку роботи Work.ua, robota.ua, статистична інформація Державної служби зайнятості, аналітичний звіт Work.ua за серпень 2024.