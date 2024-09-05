Віддалено чи в офісі. Чому віддають перевагу українці під час пошуку роботи

Дистанційні вакансії мають неабиякий попит на ринку праці. Українці все частіше віддають перевагу роботі з дому, що посилює конкуренцію серед шукачів.

РБК-Україна розповідає, де можна знайти роботу онлайн та які вакансії у цій галузі найбільш конкурентні.

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Шукачі змагаються за роботу онлайн

Гнучкий графік та можливість працювати з будь-якого місця приваблюють чимало шукачів роботи. Ще більш актуальною віддалена робота стала з початком повномасштабного вторгення РФ, коли через безпекові загрози українці були вимушені залишити свої домівки та переїхати в інші регіони чи за межі країни.

Як порівняти з офісними вакансіями, "дистанційка" є більш популярною. PR-менеджерка Work.ua Вікторія Білякова розповіла у коментарі виданню, що за статистикою порталу, конкуренція за дистанційну роботу серед шукачів у 5 разів вище середнього показника на ринку.

"Тож так, українці дійсно охочіше працюють онлайн. Але не варто забувати, що окрім формату роботи на інтерес до вакансії впливає дуже багато факторів", - наголосила вона.

Серед найконкурентніших вакансій - пропозиції з IT та маркетингу, розповіла Вікторія Білякова.

Популярні дистанційні вакансії

РБК-Україна промоніторило сайти пошуку роботи та розповідає, яких вакансій для дистанційної роботи найбільше.

Відповідно до аналітики OLX Робота, за минулі пів року українцям найчастіше пропонували віддалені вакансії менеджерів продажу, продавців, адміністраторів.

Зі свого боку шукачі також активно відгукувалися на пропозиції онлайн-роботи менеджерами продажу, продавцями, копірайтерами.

Найбільше вакансій на Work.ua розміщено у галузі "IT, комп'ютери, інтернет" (2326 на 4 вересня 2024) та "Маркетинг, реклама, PR" (1878). У цих же галузях найвищою є конкуренція на посаду, як зазначала представниця порталу.

Скриншот Work.ua

На порталі пошуку роботи robota.ua на 4 вересня налічувалося 8564 вакансії з можливістю віддаленої роботи із загальної кількості 112 016 пропозицій від роботодавців.

Найбільше онлайн-вакансій у галузях:

ІТ (1705) - веброзробка, програмування, бізнес-аналітика, системне адміністрування, технічна підтримка;

(1705) - веброзробка, програмування, бізнес-аналітика, системне адміністрування, технічна підтримка; Продажі, клієнт-менеджмент (1791) - менеджери з продажів, продажі телефоном;

(1791) - менеджери з продажів, продажі телефоном; Маркетинг, реклама, PR (1544) - інтернет-маркетологи, SMM-ники, SEO-спеціалісти, копірайтери.

Яку зарплату пропонують за роботу з дому

Середня зарплата у категорії "Дистанційна робота" на порталі Work.ua значиться на рівні 27,5 тис. грн.

За популярною онлайн-вакансією "менеджер з продажу" роботодавці готові платити 29,5 тис. грн, менеджерам по роботі з клієнтами - 25 тис. грн.

Скриншот Work.ua

Маркетолог на "дистанційці" може заробляти 32,5 тис. грн в середньому, а от операторам сall-центру пропонують 18,5 тис. грн.

Скриншот Work.ua

Найбільший рівень доходу на роботі з дому - в айтівців. Розробнику С++ пропонують 135 тис. грн, розробнику IOS - 80 тис. грн.

Окрім IT-спеціалістів на високий дохід, працюючи онлайн, можуть розраховувати брокери (середня зарплата у вакансіях - 70 тис. грн).

При підготовці матеріалу використовувалися: дані порталів пошуку роботи Work.ua, robota.ua, допис у Telegram-каналі OLX Робота, коментар PR-менеджерки Work.ua Вікторії Білякової.