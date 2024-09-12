Лучший город для поиска работы. Где в Украине больше всего вакансий

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Какие регионы лидируют по количеству вакансий

Осенью рынок труда обычно активизируется, а в этом году компании начали активнее размещать вакансии уже в августе. На популярных порталах поиска работы в Украине количество предложений по трудоустройству превысило 100 тыс.

К примеру, на Work.ua разместили почти 115,5 тыс. вакансий, что является рекордом с начала полномасштабного вторжения. На сайте robota.ua опубликовано более 110 тысяч предложений от работодателей.

В то же время, количество вакансий различается в зависимости от региона. По данным аналитики Work.ua, в пятерку лидеров входят Киевская, Днепропетровская, Львовская, Одесская и Харьковская области. Причем Харьковская область после перерыва вернулась в этот список и вытеснила Ивано-Франковскую область.

В целом работы стало больше также в Закарпатской (+10%), Житомирской (+9%), Ровенской (+8%), Винницкой (+8%) областях.

Данные портала Work.ua

Если сравнивать ситуацию по городам, то столица Украины является бесспорным лидером с 32,7 тыс. вакансий (данные Work.ua на 11 сентября). Больше всего предложений работы насчитывается в областных центрах.

Во Львове размещено более 8 тыс. объявлений, в Днепре – 7,3 тыс., в Одессе – 6,3 тыс., в Харькове – 3,3 тыс., в Виннице – 2,7 тыс., в Ивано-Франковске – 2,4 тыс., в Запорожье – 2,2 тыс., в Хмельницком – 1,9 тыс. предложений работы.

Более 30 тысяч предложений. Работа в Киеве

Сайты поиска работы приводят данные более чем о 30 тыс. вакансий в Киеве.

На robota.ua из 37 тыс. предложений больше всего размещено в категории "Торговля" (5586), далее следуют "Продажи, клиент-менеджмент" (5416), "Производство, инженеры, технологи" (4224), "Административный персонал, водители, курьеры" (4174), "Рабочие специальности, персонал для дома" (3919).

На портале Work.ua в топе должностей, на которые ищут работников, менеджер в шоу-рум, продавец-консультант, администратор.

Скриншот Work.ua

По данным статистики Государственной службы занятости, с начала 2024 года в Киеве среди самых востребованных профессий:

продавец

водитель

администратор

менеджер по продажам

бухгалтер

повар

слесарь (автослесарь)

грузчик

врач

кладовщик

Ситуация с зарплатами

Размер заработной платы – один из решающих факторов для соискателей. Киев лидирует не только по количеству вакансий, но и по уровню оплаты труда.

Средняя зарплата в столице составляет 25 тыс. грн (данные Work.ua по размещенным вакансиям). На втором месте – Львов (22,5 тыс. грн), третье место у Днепра (20,1 тыс. грн), в Одессе и Ивано-Франковске средняя зарплата составляет 20 тыс. грн.

По наиболее популярной вакансии продавца-консультанта в Киеве предлагают среднюю зарплату на уровне 21 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

По вакансии менеджера по продажам средняя зарплата в столице 35 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Администраторам готовы платить в среднем 22,5 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Зарплаты по другим востребованным профессиям в Киеве следующие: повар – 26,5 тыс. грн; водитель – 30 тыс. грн; бухгалтер – 26 тыс. грн; бариста – 20,5 тыс. грн; офис-менеджер – 22,5 тыс. грн.

При подготовке использовались: данные порталов поиска работы Work.ua, robota.ua, статистическая информация Государственной службы занятости, аналитический отчет Work.ua за август 2024.